Uyumakta zorlanıyor musunuz? NASA’dan esinlenen uyku pozisyonu anında uyutuyor

Uyku sorunlarıyla baş edemiyor musunuz? NASA'dan esinlenen sıra dışı bir uyku pozisyonu, uykusuzluk çekenlerin kurtarıcısı olabilir. NHS doktoru Dr. Tim Mercer, astronotların yer çekimsiz ortamda uyumasına yardımcı olmak için geliştirilen bu pozisyonun, daha hızlı uykuya dalmayı ve kaliteli bir dinlenmeyi sağladığını belirtti.

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SIFIR YER ÇEKİMİ UYKU POZİSYONU NEDİR?

Bu teknik, sırt üstü yatarken baş ve bacakların hafifçe kalp seviyesinin üzerine kaldırılmasını içeriyor. Dr. Mercer, bu pozisyonun omurga üzerindeki baskıyı azalttığını ve vücudu rahatlatıcı bir şekilde desteklediğini belirtti. Ayrıca, başın yükseltilmesinin hava yollarını açarak solunumu kolaylaştırdığı, dolayısıyla soğuk algınlığı ya da grip gibi durumlarda daha iyi bir uyku sağladığı ifade edildi.

UYKU POZİSYONUNUN FAYDALARI

Kan Dolaşımını İyileştirir: Ayakların yüksekte tutulması, kanın kalbe daha kolay dönmesini sağlayarak dolaşımı destekler.

Kas ve Eklemlerdeki Baskıyı Azaltır: Vücudu ağırlıksız bir hisle destekleyerek rahatlama sağlar.

Uyku Kalitesini Artırır: Daha az pozisyon değişikliği ile derin uykuya geçişi hızlandırır.

Dr. Mercer, bu pozisyonun ayarlanabilir yataklar veya ekstra yastıklarla kolayca uygulanabileceğini de ekledi.