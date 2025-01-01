Ünlü kilo verme cerrahından uyarı: Sağlıklı gibi görünen bu gıdaya aman dikkat

Yeni yıl hedeflerinizi belirlerken daha sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek ilk sıralarda yer alabilir. Ancak uzmanlar, sağlıklı görünüp aslında sağlığınızı tehdit eden gıdalar konusunda uyarıyor. Northern Westchester Hastanesi'nde bariatrik cerrahi şefi olan Dr. Mitchell Roslin, özellikle sebze cipsleri gibi ürünlerin sandığınız kadar masum olmadığını belirtiyor.
ABD'de yapılan bir ankete göre, yetişkinlerin %19'u 2025 yılında daha sağlıklı beslenmeyi planlıyor. Ancak, Northern Westchester Hastanesi'nde bariatrik cerrahi şefi olan Dr. Mitchell Roslin, "sağlık halesi" taşıyan yiyeceklerin, yanıltıcı bir şekilde sağlıklı görünmesine rağmen genellikle zararlı içeriklerle dolu olduğunu söylüyor.
Roslin, "İnsanlar karnabaharın sağlıklı bir yiyecek olduğunu düşünüyor ve salata ya da haşlanmış şekilde tüketildiğinde bu doğru. Ancak karnabahardan yapılan cipsler veya pizza hamurları, genellikle yüksek miktarda mısır nişastası içeriyor ve bu da ürünleri sağlıksız hale getiriyor" diyerek popüler ürünler hakkında bilgi verdi.
Sebze cipsleri gibi ürünler, sağlıklı bir atıştırmalık alternatifi gibi görünse de, Dr. Roslin'e göre gerçekler oldukça farklı. "Sebze cipsleri, kalorik olarak yoğun, tuzla kaplı ve doygunluk hissi sağlamayan ürünlerdir. Çoğu zaman, klasik patates cipslerinden bile daha kötü bir seçenek olabilirler" diyen Roslin, bu ürünlerin yanıltıcı sağlık iddialarına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.
Dr. Roslin, sebze cipsleri gibi işlenmiş ürünler yerine daha doğal alternatifler öneriyor. İşte Dr. Roslin'in tavsiyeleri:
Taze Sebzeler ve Humus: Sebze cipsleri yerine taze havuç, salatalık veya biber dilimlerini humusa batırarak tüketin. Bu şekilde daha az işlenmiş ve daha besleyici bir atıştırmalık elde edebilirsiniz.
Patatesleri Kabuklarıyla Tüketin: Dr. Roslin, patateslerin doğal haliyle sağlıklı olduğunu vurgulayarak, "Patates, toprakta yetişen bir sebzedir ve kabuklarıyla birlikte tüketildiğinde lif ve besin değeri açısından oldukça faydalıdır" dedi. Ancak patates kızartması veya cips gibi işlemlerle besin değerinin hızla kaybolduğunu hatırlattı.
Bu yiyeceklerin popülerliğinin ardında, pazarlama taktiklerinin yanı sıra insanların sağlıklı alternatiflere yönelme çabası yatıyor. Ancak, Dr. Roslin'e göre "sağlıklı" etiketi taşıyan ürünlerin içerik etiketlerini dikkatlice okumadan alışveriş yapmak büyük bir hata olabilir. Özellikle "glutensiz," "düşük yağlı" veya "doğal" gibi ifadeler, tüketicileri yanıltabilir.