Ünlü kilo verme cerrahından uyarı: Sağlıklı gibi görünen bu gıdaya aman dikkat

Yeni yıl hedeflerinizi belirlerken daha sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek ilk sıralarda yer alabilir. Ancak uzmanlar, sağlıklı görünüp aslında sağlığınızı tehdit eden gıdalar konusunda uyarıyor. Northern Westchester Hastanesi'nde bariatrik cerrahi şefi olan Dr. Mitchell Roslin, özellikle sebze cipsleri gibi ürünlerin sandığınız kadar masum olmadığını belirtiyor.

"SAĞLIK HALESİ" YİYECEKLERE DİKKAT!

ABD'de yapılan bir ankete göre, yetişkinlerin %19'u 2025 yılında daha sağlıklı beslenmeyi planlıyor. Ancak, Northern Westchester Hastanesi'nde bariatrik cerrahi şefi olan Dr. Mitchell Roslin, "sağlık halesi" taşıyan yiyeceklerin, yanıltıcı bir şekilde sağlıklı görünmesine rağmen genellikle zararlı içeriklerle dolu olduğunu söylüyor.

Roslin, "İnsanlar karnabaharın sağlıklı bir yiyecek olduğunu düşünüyor ve salata ya da haşlanmış şekilde tüketildiğinde bu doğru. Ancak karnabahardan yapılan cipsler veya pizza hamurları, genellikle yüksek miktarda mısır nişastası içeriyor ve bu da ürünleri sağlıksız hale getiriyor" diyerek popüler ürünler hakkında bilgi verdi.