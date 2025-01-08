Sürekli geğirme şikayetlerine son! Uzmanlar yeni yöntemi açıkladı

Geğirmek, çoğu kişi için basit bir refleks gibi görünse de, bazı bireyler için imkânsız bir eylemdir. "Geğirememe sendromu" adı verilen bu durum, günlük hayatı olumsuz etkileyebilir ve yaşam kalitesini düşürebilir.

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GEĞİRME SENDROMU VE BOTOKS TEDAVİSİ

Geğirmek, çoğu zaman sosyal ortamlarda utanç verici olarak görülse de bazı bireyler için bir sağlık sorunu olabilir. "Geğirememe sendromu" olarak bilinen retrograd krikofaringeal disfonksiyon (R-CPD), bu tür bireylerin karşılaştığı bir durumdur. Bu sendrom, yemek borusunun üst kapısını oluşturan krikofaringeus kasının gevşememesi sonucu geğirme eylemini engeller.

GEĞİREMEME SENDROMUNUN ETKİLERİ

Uzmanlar, bu durumun yalnızca fiziksel değil, psikolojik sıkıntılara da yol açabileceğini belirtiyor. Florida'daki UF Health'ten Dr. Neil Chheda, geğirememenin şişkinlik, rahatsızlık hissi ve bazı yiyecek-içeceklerden kaçınma gibi yaşam kalitesi sorunlarına neden olabileceğini ifade ediyor. Loma Linda Üniversitesi'nden Dr. Priya Krishna ise, bu durumun sosyal hayatta utanç verici durumlar yaratabileceğini ve bireyin günlük yaşamını ciddi şekilde etkileyebileceğini vurguluyor.