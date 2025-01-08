Kadraj Bi Bak Sürekli geğirme şikayetlerine son! Uzmanlar yeni yöntemi açıkladı

Sürekli geğirme şikayetlerine son! Uzmanlar yeni yöntemi açıkladı

Bazıları için geğirmek, sosyal ortamlarda rahatsızlık verici bir durum olarak algılanabilir. Ancak, hiç geğiremeyen bireyler için bu durum ciddi fiziksel ve psikolojik sıkıntılara yol açabilir. "Geğirememe sendromu" olarak bilinen retrograd krikofaringeal disfonksiyon (R-CPD), bu sorunun temelinde yer alıyor.

Giriş Tarihi: 08.01.2025 23:50
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Sürekli geğirme şikayetlerine son! Uzmanlar yeni yöntemi açıkladı

Geğirmek, çoğu kişi için basit bir refleks gibi görünse de, bazı bireyler için imkânsız bir eylemdir. "Geğirememe sendromu" adı verilen bu durum, günlük hayatı olumsuz etkileyebilir ve yaşam kalitesini düşürebilir.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

GEĞİRME SENDROMU VE BOTOKS TEDAVİSİ

Geğirmek, çoğu zaman sosyal ortamlarda utanç verici olarak görülse de bazı bireyler için bir sağlık sorunu olabilir. "Geğirememe sendromu" olarak bilinen retrograd krikofaringeal disfonksiyon (R-CPD), bu tür bireylerin karşılaştığı bir durumdur. Bu sendrom, yemek borusunun üst kapısını oluşturan krikofaringeus kasının gevşememesi sonucu geğirme eylemini engeller.

GEĞİREMEME SENDROMUNUN ETKİLERİ

Uzmanlar, bu durumun yalnızca fiziksel değil, psikolojik sıkıntılara da yol açabileceğini belirtiyor. Florida'daki UF Health'ten Dr. Neil Chheda, geğirememenin şişkinlik, rahatsızlık hissi ve bazı yiyecek-içeceklerden kaçınma gibi yaşam kalitesi sorunlarına neden olabileceğini ifade ediyor. Loma Linda Üniversitesi'nden Dr. Priya Krishna ise, bu durumun sosyal hayatta utanç verici durumlar yaratabileceğini ve bireyin günlük yaşamını ciddi şekilde etkileyebileceğini vurguluyor.

BOTOKS İLE TEDAVİ MÜMKÜN MÜ?

Eğer yaşam tarzı değişiklikleri, reçetesiz veya reçeteli ilaçlar çözüm sunmuyorsa, botoks enjeksiyonu potansiyel bir tedavi yöntemi olarak öne çıkıyor. Botoks, kasın kasılmasını sağlayan sinir ileticilerini engelleyerek kasın gevşemesini sağlıyor. Krikofaringeus kasına uygulanan botoks, yemek borusunun havalanmasını ve geğirme eylemini mümkün kılabiliyor.

Bu yöntemin öncüsü olan Dr. Robert Bastian, işlemin hem anestezi altında ameliyathanede hem de muayenehane ortamında lokal anesteziyle yapılabileceğini belirtiyor. İşlem, hastaların şişkinlik ve diğer semptomlarını hafifletmekte önemli bir rol oynuyor.

Tedavi gören hastalar, botoks enjeksiyonunun etkili olduğunu ve şişkinlik gibi semptomların azaldığını ifade ediyor. Bazıları, bu işlemin yaşam kalitelerini önemli ölçüde artırdığını belirtiyor.

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