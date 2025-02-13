Kadraj Bi Bak Sıfır araba almak isteyenler dikkat! Bu fiyatlarla kaçıran üzülür

Sıfır araba almak isteyenler dikkat! Bu fiyatlarla kaçıran üzülür

Yeni bir otomobil almak isteyenler için fiyatlar her geçen gün artarken, bütçeyi zorlamadan sıfır araç sahibi olma hayali hala mümkün! 900 bin TL’nin altında çok fazla model kalmamış olsa da, bazı markalar sundukları kampanyalarla tüketicilere uygun fiyatlı seçenekler sunmaya devam ediyor.

Giriş Tarihi: 13.02.2025 21:20
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Sıfır araba almak isteyenler dikkat! Bu fiyatlarla kaçıran üzülür

Yeni bir otomobil sahibi olmak isteyenler için fiyatlar sürekli yükselirken, bütçeye uygun sıfır araç bulmak giderek zorlaşıyor. Ancak bazı markalar, sundukları özel kampanyalarla hala 900 bin TL civarında veya altında sıfır araç alma fırsatı sunuyor.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

🏅 UYGUN FİYATLI SIFIR ARAÇ MODELLERİ VE FİYATLARI

🟠 DACİA SANDERO STEPWAY

Öne Çıkan Özellikler: Uygun fiyat, yüksek konfor ve CVT şanzıman seçeneğiyle şehir içi kullanım için ideal.

💰 Fiyatı: 1.099.000 TL

🔵 FİAT EGEA SERİSİ

Öne Çıkan Özellikler: Geniş iç hacim, ekonomik motor seçenekleri ve şık tasarım. Sedan ve Cross gövde tipleri mevcut.

🚗 Fiat Egea Cros 1.5 MT959.900 TL

🚗 Fiat Egea Sedan 1.3 MT1.014.900 TL

🚗 Fiat Egea Sedan 1.4 MT889.900 TL ✅ (900 bin TL altında!)

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

🔴 HYUNDAİ İ10 VE İ20

Öne Çıkan Özellikler: Kompakt boyutları ve düşük yakıt tüketimi ile şehir içi sürüşler için mükemmel.

🚗 Hyundai i10 MT920.000 TL

🚗 Hyundai i20 MT979.000 TL

🟢 KİA PİCANTO

Öne Çıkan Özellikler: Küçük boyutları sayesinde park sorunu yaşamayan, ekonomik bir model.
💰 Fiyatı: 1.030.500 TL

🟡 OPEL CORSA

Öne Çıkan Özellikler: Modern tasarım, iyi performans ve şehir içi sürüşte keyifli bir deneyim.
💰 Fiyatı: 1.078.900 TL

🟣 RENAULT TALİANT

Öne Çıkan Özellikler: Geniş iç hacmi ve dikkat çeken tasarımıyla hem konforlu hem de ekonomik bir seçenek.
💰 Fiyatı: 1.090.000 TL

VOLKSWAGEN POLO

Öne Çıkan Özellikler: Sağlam yapısı, güvenilir motor seçenekleri ve konforlu sürüşüyle her zaman popüler.
💰 Fiyatı: 1.050.000 TL

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