Sıfır araba almak isteyenler dikkat! Bu fiyatlarla kaçıran üzülür

Yeni bir otomobil sahibi olmak isteyenler için fiyatlar sürekli yükselirken, bütçeye uygun sıfır araç bulmak giderek zorlaşıyor. Ancak bazı markalar, sundukları özel kampanyalarla hala 900 bin TL civarında veya altında sıfır araç alma fırsatı sunuyor.