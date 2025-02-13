Sıfır araba almak isteyenler dikkat! Bu fiyatlarla kaçıran üzülür

Yeni bir otomobil sahibi olmak isteyenler için fiyatlar sürekli yükselirken, bütçeye uygun sıfır araç bulmak giderek zorlaşıyor. Ancak bazı markalar, sundukları özel kampanyalarla hala 900 bin TL civarında veya altında sıfır araç alma fırsatı sunuyor.
🟠 DACİA SANDERO STEPWAY
✔ Öne Çıkan Özellikler: Uygun fiyat, yüksek konfor ve CVT şanzıman seçeneğiyle şehir içi kullanım için ideal.
💰 Fiyatı: 1.099.000 TL
🔵 FİAT EGEA SERİSİ
✔ Öne Çıkan Özellikler: Geniş iç hacim, ekonomik motor seçenekleri ve şık tasarım. Sedan ve Cross gövde tipleri mevcut.
🚗 Fiat Egea Cros 1.5 MT – 959.900 TL
🚗 Fiat Egea Sedan 1.3 MT – 1.014.900 TL
🚗 Fiat Egea Sedan 1.4 MT – 889.900 TL ✅ (900 bin TL altında!)
✔ Öne Çıkan Özellikler: Kompakt boyutları ve düşük yakıt tüketimi ile şehir içi sürüşler için mükemmel.
🚗 Hyundai i10 MT – 920.000 TL
🚗 Hyundai i20 MT – 979.000 TL
🟢 KİA PİCANTO
✔ Öne Çıkan Özellikler: Küçük boyutları sayesinde park sorunu yaşamayan, ekonomik bir model.
💰 Fiyatı: 1.030.500 TL
✔ Öne Çıkan Özellikler: Modern tasarım, iyi performans ve şehir içi sürüşte keyifli bir deneyim.
💰 Fiyatı: 1.078.900 TL
✔ Öne Çıkan Özellikler: Geniş iç hacmi ve dikkat çeken tasarımıyla hem konforlu hem de ekonomik bir seçenek.
💰 Fiyatı: 1.090.000 TL
✔ Öne Çıkan Özellikler: Sağlam yapısı, güvenilir motor seçenekleri ve konforlu sürüşüyle her zaman popüler.
💰 Fiyatı: 1.050.000 TL