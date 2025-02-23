Parlatılmış hurmalara dikkat! En lezzetli ve sağlıklı hurmayı seçmenin püf noktaları

Doyurucu ve besleyici özellikleriyle bilinen hurma Ramazan ayında özellikle iftar sofralarının vazgeçilmezi haline geliyor. Uzmanlar, uzun saatler süren açlıktan sonra kan şekerini dengelemek için hurma tüketmenin önemli olduğunu vurguluyor. Bununla birlikte, piyasada farklı kalitede ve çeşitli işlemlerden geçmiş hurmalar bulunduğu için, tüketicilerin bilinçli alışveriş yapması gerekiyor.

Hurma ticaretiyle uğraşan Ahmet Özkan, Ramazan ayı yaklaşırken hurmaya olan talebin arttığını belirtiyor. Satış noktalarında yaklaşık 28 farklı çeşit hurma bulunduğunu ifade eden Özkan, özellikle Medine hurması , Irak hurması , Cezayir hurması , Tunus hurması , Ürdün hurması ve Mısır hurması gibi çeşitlerin yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

HURMANIN FİYATLARI NE KADAR?

Hurmanın fiyatı menşeine ve kalitesine göre değişiklik gösteriyor. Özellikle Medine hurması kalitesine bağlı olarak 230 TL'den başlayıp 780 TL'ye kadar çıkabiliyor. Diğer hurma çeşitlerinin fiyat aralıkları ise şu şekilde:

Irak ve İran hurmaları: 110 - 200 TL

Ürdün ve Mısır hurmaları: 450 - 520 TL

Bu fiyat farklılıkları, hurmanın yetiştiği bölge, büyüklüğü, tat oranı ve işlenip işlenmediğine bağlı olarak değişebiliyor.

HURMANIN İŞLENMİŞ OLUP OLMADIĞINI NASIL ANLARSINIZ?

Hurma alırken tüketicilerin özellikle dikkat etmesi gereken bazı noktalar var. Ahmet Özkan, vatandaşların yıkanmış, parlatılmış veya glikozlu suya batırılmış hurmalara karşı dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Peki, işlenmemiş hurmayı nasıl anlayabilirsiniz?

Doğal hurmalar genellikle mat renkte ve doğal buruşuk görünüme sahiptir.

Parlak ve aşırı düzgün görünen hurmaların glikozlu suya batırılmış olma ihtimali yüksektir.

Yumuşak ve aşırı yapışkan hurmaların işlenmiş olabileceği düşünülmelidir.

Paketsiz satılan hurmaların temizlenme sürecine dikkat edilmelidir.