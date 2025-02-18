Sabiha Gökçen Havalimanı 20-21 Şubat uçuş iptal listesi! İstanbul SAW hangi uçuşlar iptal edildi?

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NE KADAR DEVAM EDECEK?

Meteoroloji uzmanları, İstanbul'da çarşamba günü öğleden sonra başlayacak olan kar yağışının perşembe ve cuma günleri etkisini artırarak devam edeceğini belirtiyor. Kar yağışının şehir merkezinde 10-15 cm'ye, çevre illerde ise 20-30 cm'ye kadar ulaşabileceği tahmin ediliyor. Şehir genelinde trafik ve ulaşımda ciddi aksaklıklar beklenirken, belediye ekipleri karla mücadele için şimdiden yoğun bir çalışma içerisinde.

AKOM yetkilileri, vatandaşların mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalarını, dışarı çıkmak zorunda kalanların ise toplu taşıma kullanmalarını tavsiye ediyor. Şehir içinde buzlanma ve don olaylarına karşı da dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulunuldu.

İstanbul'da hava durumuyla ilgili yeni güncellemeler geldikçe, Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı'ndaki uçuş durumu ile ilgili yeni bilgiler paylaşılmaya devam edecek. Yolcuların ve şehir sakinlerinin hava durumu uyarılarını dikkatle takip etmeleri ve güvenlik tedbirlerine uymaları öneriliyor.