Sabiha Gökçen Havalimanı 20-21 Şubat uçuş iptal listesi! İstanbul SAW hangi uçuşlar iptal edildi?

İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı hava ulaşımını olumsuz etkiliyor. Meteoroloji tahminlerine göre çarşamba öğleden sonra başlaması beklenen kar yağışının perşembe ve cuma günü etkisini artıracağı belirtildi.
Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına giren İstanbul'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle havalimanlarında da acil durum planları devreye sokuldu. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi (HEAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, hava muhalefeti nedeniyle çeşitli uçuşlar iptal edildi.
HEAŞ tarafından yapılan resmi duyuruda şu ifadelere yer verildi:
"Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararyla, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 Şubat tarihindeki uçuşların yüzde 10'u, 21 Şubat tarihindeki uçuşların ise yüzde 15'i iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili hava yolu şirketinin internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir."
SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI UÇUŞ BİLGİ EKRANI
Hava koşullarının uçuşlar üzerinde oluşturduğu olumsuz etki nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı yetkilileri ve hava yolu şirketleri yolculara şu uyarılarda bulundu:
Uçuşunuzu kontrol edin: Uçuşunuzun iptal edilip edilmediğini veya gecikme yaşayıp yaşamayacağınızı hava yolu şirketlerinin resmi internet siteleri ve mobil uygulamalarından takip edin.
Havaalanına erken gidin: Yoğun hava koşulları nedeniyle kara yolu ulaşımında aksaklıklar yaşanabileceği için havalimanına erken gitmeye çalışın.
Alternatif seferleri kontrol edin: İptal edilen veya geciken uçuşlar için hava yolu şirketleri tarafından sunulan alternatif seferleri değerlendirin.
Valizlerinizi hafif tutun: Yoğun hava koşulları nedeniyle bagaj teslimi ve alımında gecikmeler yaşanabilir. Bu nedenle yanınızda bulunduracağınız eşyalara dikkat edin.
Meteoroloji uzmanları, İstanbul'da çarşamba günü öğleden sonra başlayacak olan kar yağışının perşembe ve cuma günleri etkisini artırarak devam edeceğini belirtiyor. Kar yağışının şehir merkezinde 10-15 cm'ye, çevre illerde ise 20-30 cm'ye kadar ulaşabileceği tahmin ediliyor. Şehir genelinde trafik ve ulaşımda ciddi aksaklıklar beklenirken, belediye ekipleri karla mücadele için şimdiden yoğun bir çalışma içerisinde.
AKOM yetkilileri, vatandaşların mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalarını, dışarı çıkmak zorunda kalanların ise toplu taşıma kullanmalarını tavsiye ediyor. Şehir içinde buzlanma ve don olaylarına karşı da dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulunuldu.
İstanbul'da hava durumuyla ilgili yeni güncellemeler geldikçe, Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı'ndaki uçuş durumu ile ilgili yeni bilgiler paylaşılmaya devam edecek. Yolcuların ve şehir sakinlerinin hava durumu uyarılarını dikkatle takip etmeleri ve güvenlik tedbirlerine uymaları öneriliyor.