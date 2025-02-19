Oxford araştırması: Erken ölümü engelleyen formül ortaya çıktı

Bilim insanları, erken ölüm riskini belirleyen en önemli faktörlerden birinin yaşam tarzı olduğunu ortaya koydu. Oxford Üniversitesi tarafından yürütülen geniş kapsamlı araştırma, genetik faktörlerin ölüm riski üzerindeki etkisinin sınırlı olduğunu ve bunun yerine çevresel ve yaşam tarzına bağlı değişkenlerin belirleyici olduğunu gösterdi.

Fotoğraflar: AA

PEYNİR TÜKETİMİ RİSK ARTTIRIYOR

Araştırmaya göre, günlük hayatta sıklıkla tüketilen bazı yiyecekler, kanser ve diğer ölümcül hastalıkların ortaya çıkma riskini etkileyebilir. Özellikle peynir tüketimi, erken ölüm ihtimali üzerinde önemli bir belirleyici faktör olarak dikkat çekiyor.

Uzmanlar, tüketilen peynir miktarının vücuttaki biyolojik yaşlanma sürecini hızlandırabileceğini ve kronik hastalıkların riskini artırabileceğini belirtiyor. Ancak, bu etkinin doğrudan bir neden-sonuç ilişkisiyle mi ortaya çıktığı yoksa başka yaşam tarzı faktörleriyle mi ilişkili olduğu henüz kesinleşmedi.