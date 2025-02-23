Mart 2025 burç yorumları! Büyük değişimlerin ayı geldi

Mart ayı astroloji açısından büyük değişimlere sahne olacak. Venüs'ün geri hareketi, Merkür retrosu ve iki tutulma ile ilişkiler, finansal durumlar ve kişisel gelişim konularında önemli etkiler bekleniyor. Astroloji uzmanı Susan Miller'a göre (2025), bu ay özellikle iletişimde ve duygusal kararlar alırken dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

İletişimde aksamalar, seyahatlerde gecikmeler ve teknolojik aksilikler yaşanabilir. Sözleşme ve önemli evrak işlerini ertelemek akıllıca olacaktır.

Bu tutulma, temizlik ve düzen konusunda mükemmel bir fırsat! Hem fiziksel hem ruhsal bir detoks yapabilirsiniz. Ancak aynı zamanda iş hayatınızda beklenmedik gelişmelere hazırlıklı olun.

Zekanız keskinleşiyor, karar alma süreciniz hızlanıyor. Ancak, 15 Mart'ta Merkür geri hareketine başlayacağı için sabırsızlık yüzünden yanlış anlaşılmalar yaşanabilir. Sözlerinizi dikkatle seçin!

☀️ 20 MART'TA GÜNEŞ KOÇ'A GİRİYOR: BAHAR RESMEN BAŞLIYOR!

Koç mevsimiyle birlikte cesaretiniz ve enerjiniz artıyor! Yeni başlangıçlar, projeler ve hedefler için mükemmel bir zaman. Ancak aşırı hızlanmayın, tükenmişlik riski var.

💖 27 MART'TA VENÜS BALIK BURCUNA GEÇİŞ YAPIYOR!

Duygusallık ve romantizm yükseliyor! Eski aşklar tekrar gündeme gelebilir. Duygularınızı derinlemesine sorgulamanın tam zamanı!

🌑 29 MART'TA KOÇ BURCUNDA GÜNEŞ TUTULMASI

Büyük değişikliklere hazır olun! Yeni bir iş, yeni bir ilişki veya büyük bir karar için kapılar açılıyor. Ancak tutulmalar sürprizlidir, her ihtimale karşı B planı hazırlayın.

🔮 30 MART'TA NEPTÜN KOÇ BURCUNA GİRİYOR!

Neptün'ün Koç'a geçişiyle hayaller ve gerçekler arasındaki denge değişiyor. Önümüzdeki yıllarda büyük vizyonlarınızı gerçeğe dönüştürmek için adımlar atabilirsiniz. Ancak dikkat! Yanılsamalara ve aldanmalara açık bir dönem olabilir.