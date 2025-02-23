Mart 2025 burç yorumları! Büyük değişimlerin ayı geldi

Mart ayı astroloji açısından büyük değişimlere sahne olacak. Venüs'ün geri hareketi, Merkür retrosu ve iki tutulma ile ilişkiler, finansal durumlar ve kişisel gelişim konularında önemli etkiler bekleniyor. Astroloji uzmanı Susan Miller'a göre (2025), bu ay özellikle iletişimde ve duygusal kararlar alırken dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.
📢 3 MART'TA MERKÜR KOÇ'A GEÇİYOR!
Zekanız keskinleşiyor, karar alma süreciniz hızlanıyor. Ancak, 15 Mart'ta Merkür geri hareketine başlayacağı için sabırsızlık yüzünden yanlış anlaşılmalar yaşanabilir. Sözlerinizi dikkatle seçin!
🌕 14 MART'TA BAŞAK BURCUNDA AY TUTULMASI
Bu tutulma, temizlik ve düzen konusunda mükemmel bir fırsat! Hem fiziksel hem ruhsal bir detoks yapabilirsiniz. Ancak aynı zamanda iş hayatınızda beklenmedik gelişmelere hazırlıklı olun.
🚨 15 MART'TA MERKÜR GERİ HAREKETİNE BAŞLIYOR!
İletişimde aksamalar, seyahatlerde gecikmeler ve teknolojik aksilikler yaşanabilir. Sözleşme ve önemli evrak işlerini ertelemek akıllıca olacaktır.
☀️ 20 MART'TA GÜNEŞ KOÇ'A GİRİYOR: BAHAR RESMEN BAŞLIYOR!
Koç mevsimiyle birlikte cesaretiniz ve enerjiniz artıyor! Yeni başlangıçlar, projeler ve hedefler için mükemmel bir zaman. Ancak aşırı hızlanmayın, tükenmişlik riski var.
💖 27 MART'TA VENÜS BALIK BURCUNA GEÇİŞ YAPIYOR!
Duygusallık ve romantizm yükseliyor! Eski aşklar tekrar gündeme gelebilir. Duygularınızı derinlemesine sorgulamanın tam zamanı!
🌑 29 MART'TA KOÇ BURCUNDA GÜNEŞ TUTULMASI
Büyük değişikliklere hazır olun! Yeni bir iş, yeni bir ilişki veya büyük bir karar için kapılar açılıyor. Ancak tutulmalar sürprizlidir, her ihtimale karşı B planı hazırlayın.
🔮 30 MART'TA NEPTÜN KOÇ BURCUNA GİRİYOR!
Neptün'ün Koç'a geçişiyle hayaller ve gerçekler arasındaki denge değişiyor. Önümüzdeki yıllarda büyük vizyonlarınızı gerçeğe dönüştürmek için adımlar atabilirsiniz. Ancak dikkat! Yanılsamalara ve aldanmalara açık bir dönem olabilir.
💫 BURÇLARA GÖRE MART 2025'TE NELER BEKLİYOR?
♈ Koç: Dilinizin ayarına dikkat! 3 Mart'ta kendinizi cesurca ifade edebilirsiniz ama 15 Mart'tan sonra yanlış anlaşılmalar kapıda. Yeni başlangıçlar için 29 Mart'ı değerlendirin!
♉ Boğa: Duygularınızı dengeleyin! Mart ayı boyunca aşırılıklardan kaçınmalısınız. 14 Mart tutulması aşk hayatınızı hareketlendirebilir. 27 Mart romantizm için mükemmel!
♊ İkizler: Sosyal çevrenizde karışıklık olabilir! 1 Mart'tan itibaren dostluk ilişkilerinizi gözden geçirin. 14 Mart'ta evde huzur bulun, 29 Mart'ta ise yeniden sosyalleşebilirsiniz.
♋ Yengeç: İş ve kariyer ön planda! 14 Mart'taki tutulma iş hayatınızda büyük değişikliklere işaret edebilir. 29 Mart'ta kariyeriniz için önemli bir fırsat yakalayabilirsiniz!
♌ Aslan: Maddi konularda dikkatli olun! 2 Mart'ta gereksiz harcamalardan kaçının. 14 Mart'ta finansal dengelerinizi gözden geçirin. 29 Mart ise seyahat planları için ideal!
♍ Başak: Maddi ve duygusal konular ön planda! 1 Mart'tan itibaren bütçenizi kontrol altında tutmalısınız. 14 Mart'ta kendinize ve sınırlarınıza sahip çıkın!
♎ Terazi: İlişkiler testten geçiyor! Venüs retrosu ilişkilerde sorunlar yaratabilir. 29 Mart'ta yeni bir aşk kapınızı çalabilir ama acele etmeyin!
♏ Akrep: Aşk ve kariyer arasında denge! 8 Mart romantizm için harika bir gün! 29 Mart'ta ise kariyerinizde büyük bir değişim olabilir.
♐ Yay: Ev ve iş arasında sıkışmış hissedebilirsiniz! 14 Mart'ta kariyerinizde büyük bir ödül alabilirsiniz. 29 Mart'ta ise aşk hayatınızda sürprizler olabilir.
♑ Oğlak: İletişime dikkat! Merkür retrosu ile yanlış anlaşılmalar artabilir. 14 Mart seyahat için harika bir gün! 29 Mart'ta ise evle ilgili önemli bir karar alabilirsiniz.
♒ Kova: Maddi durumunuzu kontrol edin! Mart boyunca para konularında dikkatli olun. 14 Mart'ta finansal fırsatlar doğabilir, ancak 29 Mart'ta büyük harcamalardan kaçının!
♓ Balık: Aşk ve para konularında dikkatli olun! 27 Mart'ta romantizm tavan yapıyor. 29 Mart'ta ise finansal bir fırsat kapınızı çalabilir!