Krispy Kreme iflas mı etti? Maaşlar ödenmedi, hesaplar blokeli...

Türkiye'de faaliyet gösteren ünlü donut markası Krispy Kreme, mali açıdan zorlu bir süreçten geçiyor. Şirketin, İş Holding'in borçlarına kefil olması nedeniyle ekonomik sıkıntıya düştüğü ve 31 milyon TL borç nedeniyle İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne konkordato başvurusu yaptığı ortaya çıktı. Mahkeme, şirkete 3 aylık geçici mühlet verirken, 3 kişilik komiser heyeti atanmasına karar verdi.

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BANKA HESAPLARINA BLOKE, MAAŞ ÖDEMELERİ DURDU

Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, şirketin hiçbir borcu olmamasına rağmen İş Holding AŞ'nin çapraz kefaleti sebebiyle tüm banka hesaplarının bloke edildiği belirtildi. Bu durum, 430 çalışanın maaşlarının ödenememesine ve ticari faaliyetlerin durma noktasına gelmesine yol açtı. Ayrıca, şirkete ait ticari araçlara haciz konulduğu ve bu yüzden ürün sevkiyatlarının aksadığı bildirildi.

KRİSPY KREME ÇALIŞANLARI MAĞDUR: MAAŞLAR VE ÖDEMELER AKSADI

Türkiye'de 78 şubesiyle hizmet veren Krispy Kreme, finansal kriz nedeniyle iflasın eşiğinde. Şirketin, İş Holding'e bağlı olduğu ve kefalet nedeniyle büyük bir borç yüküyle karşı karşıya kaldığı öğrenildi. İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne yapılan konkordato başvurusunda, banka hesaplarının bloke edilmesi nedeniyle maaşların ödenemediği ve ticari faaliyetlerin sekteye uğradığı vurgulandı. Şirketin ayakta kalabilmesi için mahkemeden ek süre talep ettiği belirtilirken, 430 çalışanın mağdur olduğu bildirildi.