Kombiyi fazla açmaya son: Peteğin yanına bunu koymanız yeterli

Soğuk havaların etkisiyle birlikte artan doğalgaz faturaları, tasarruf yöntemlerini daha da önemli hale getiriyor. Herkesin evde kolayca uygulayabileceği bir yöntem olan peteğin yanına su dolu bir şişe koymak, ısınma maliyetlerini azaltırken odanızın sıcaklığını daha uzun süre korumanıza yardımcı olabilir.

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NASIL ÇALIŞIR?

Su, yüksek ısı kapasitesine sahip bir madde olduğundan, çevresinden aldığı ısıyı depolar ve daha sonra yavaş yavaş geri verir. Radyatör çalışırken peteğin yanına yerleştirilen su dolu plastik şişe, ısıyı emer. Kombiyi kapattığınızda ise şişedeki su, bir "termal pil" gibi davranarak depoladığı ısıyı odaya geri verir. Böylece odanızın sıcaklığı daha uzun süre korunur ve kombiyi sık sık açıp kapatma ihtiyacınız azalır.

Enerji Tasarrufu: Kombiyi daha az çalıştırarak doğalgaz faturalarında tasarruf sağlayabilirsiniz.

Daha Konforlu Isınma: Oda sıcaklığının dalgalanmasını azaltır ve daha sabit bir sıcaklık sağlar.