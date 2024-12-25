Keşke bu belirtileri görmezden gelmeseydim: 28 yaşında 4. evre kolon kanseri ile tanıştım

28 yaşında kolon kanseri teşhisi konan Joe Faratzis, bu mücadeleyle geçen beş yılın ardından TikTok üzerinden kendi hikayesini paylaşarak başkalarını uyardı. Faratzis, uzun süre göz ardı ettiği semptomların onu hayatıyla yüzleştirdiğini itiraf etti.

Giriş Tarihi: 25.12.2024 23:32 PAYLAŞ ABONE OL

Kolorektal kanser, erken teşhis edilmediğinde ölümcül sonuçlara yol açabilen ciddi bir hastalık. 28 yaşında 4. evre kolon kanseri teşhisi alan Joe Faratzis, yaşadığı süreçte fark ettiği belirtileri ihmal ettiğini ve bu ihmallerin hayatını nasıl etkilediğini anlatarak, herkesi dikkatli olmaya çağırıyor.

Joe Faratzis BELİRTİLER VE İLK İHMAL Joe Faratzis, 2019 yılında ilk semptomlarını hissetmeye başladı. Hafif karın ağrısı ve daha sonra tuvalet kağıdında kan görmesi gibi belirtileri önemsemeyerek doktora gitmeyi erteledi. "Kendimi yenilmez sandım" diyen Faratzis, belirtilerin şiddetlenmesiyle hastaneye başvurduğunda, 4. evre kolorektal kanser teşhisi aldı.