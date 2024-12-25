Keşke bu belirtileri görmezden gelmeseydim: 28 yaşında 4. evre kolon kanseri ile tanıştım

Kolorektal kanser, erken teşhis edilmediğinde ölümcül sonuçlara yol açabilen ciddi bir hastalık. 28 yaşında 4. evre kolon kanseri teşhisi alan Joe Faratzis, yaşadığı süreçte fark ettiği belirtileri ihmal ettiğini ve bu ihmallerin hayatını nasıl etkilediğini anlatarak, herkesi dikkatli olmaya çağırıyor.
BELİRTİLER VE İLK İHMAL
Joe Faratzis, 2019 yılında ilk semptomlarını hissetmeye başladı. Hafif karın ağrısı ve daha sonra tuvalet kağıdında kan görmesi gibi belirtileri önemsemeyerek doktora gitmeyi erteledi. "Kendimi yenilmez sandım" diyen Faratzis, belirtilerin şiddetlenmesiyle hastaneye başvurduğunda, 4. evre kolorektal kanser teşhisi aldı.
KOLOREKTAL KANSERİN YAYGIN NEDENLERİ
Kolorektal kanser, genetik yatkınlık veya yaşam tarzı faktörleriyle tetiklenebilir. Batı tarzı düşük lifli, yüksek yağlı bir diyet, hareketsiz yaşam, alkol tüketimi ve sigara gibi alışkanlıklar hastalığın risk faktörleri arasında yer alıyor. Amerikan Kanser Derneği'ne göre kolorektal kanser, ABD'de kanser kaynaklı ölümlerin ikinci ana sebebi.
ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİ
Faratzis'in hikayesi, taramanın önemini vurguluyor. ABD Önleyici Hizmetler Görev Gücü, 2021 yılında kolorektal kanser tarama yaşını 50'den 45'e düşürdü. Uzmanlar, belirtilerin yaşanmaya başlanması durumunda erken teşhisin hayat kurtarıcı olduğunu ifade ediyor.