Kalp hastalıklarına meydan okuyan 5 diyet! Tıkalı damarları tek tek açacak

Kalp sağlığını korumak için egzersiz yapmak ve sigara kullanmamak kadar, doğru bir diyet seçimi de büyük önem taşır. Çünkü enflamasyon, kan basıncı, kolesterol ve diğer kalp hastalığı risk faktörleri, tüketilen besinlerle doğrudan ilişkilidir.

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1. AKDENİZ DİYETİ

Akdeniz diyeti, 1960'larda Yunanistan ve Güney İtalya'daki geleneksel beslenme alışkanlıklarına dayanır. Diyetin temelinde tam tahıllar, kuruyemişler, tohumlar, meyve, sebze, baklagiller, balık ve sızma zeytinyağı yer alır. Orta düzeyde kümes hayvanları, yumurta, az yağlı süt ürünleri ve kırmızı şarap tüketimi de diyetin bir parçasıdır.

Şekerli ve işlenmiş gıdalardan, rafine karbonhidratlardan, kırmızı ve işlenmiş etlerden ise kaçınılır. Özellikle sızma zeytinyağında bulunan tekli doymamış yağlar ve güçlü antioksidan bileşikler, bu diyeti kalp sağlığı için faydalı hale getirir.

2. DASH DİYETİ

"Diyet Yaklaşımlarıyla Hipertansiyonu Durdurma" (DASH) diyeti, özellikle yüksek tansiyonu önlemek ve tedavi etmek amacıyla geliştirilmiştir. Bu diyet, tam tahıllar, meyve, sebze, az yağlı süt ürünleri ve yağsız etler gibi besin gruplarını vurgular.

Ayrıca kırmızı et, rafine tahıllar ve eklenen şeker alımını sınırlandırır. Günlük tuz tüketimini 1 çay kaşığı (2.300 mg) ile sınırlandırmak bu diyetin önemli bir parçasıdır. Araştırmalara göre DASH diyeti, yüksek tansiyonu olan kişilerde kan basıncını düşürmede oldukça etkilidir.