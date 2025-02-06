Kabızlık, grip, reflü... Hepsinin çözümü uyuma şekline bağlı olabilir

Sağlığınızı korumanın yollarını diyet ve egzersizle sınırlı sanıyorsanız yanılıyorsunuz! Uzmanlar, uyku pozisyonunun sindirim sisteminden solunum yollarına kadar birçok rahatsızlığı etkileyebileceğini belirtiyor. Özellikle kabızlık, reflü ve idrar yolu enfeksiyonu gibi yaygın sorunları hafifletmek için doğru pozisyonda uyumak büyük önem taşıyor.

YANLIŞ UYKU POZİSYONU KABIZLIĞA NEDEN OLABİLİR!

Uyku pozisyonunuz sindirim sisteminizden bağışıklık sisteminize kadar birçok sağlık sorununu etkileyebilir. Uzmanlar, kabızlıktan soğuk algınlığına kadar yaygın rahatsızlıkların hafifletilmesine yardımcı olabilecek ideal uyku pozisyonlarını açıkladı.