Kabızlık, grip, reflü... Hepsinin çözümü uyuma şekline bağlı olabilir

Sağlığınızı korumanın yollarını diyet ve egzersizle sınırlı sanıyorsanız yanılıyorsunuz! Uzmanlar, uyku pozisyonunun sindirim sisteminden solunum yollarına kadar birçok rahatsızlığı etkileyebileceğini belirtiyor. Özellikle kabızlık, reflü ve idrar yolu enfeksiyonu gibi yaygın sorunları hafifletmek için doğru pozisyonda uyumak büyük önem taşıyor.
YANLIŞ UYKU POZİSYONU KABIZLIĞA NEDEN OLABİLİR!
Uyku pozisyonunuz sindirim sisteminizden bağışıklık sisteminize kadar birçok sağlık sorununu etkileyebilir. Uzmanlar, kabızlıktan soğuk algınlığına kadar yaygın rahatsızlıkların hafifletilmesine yardımcı olabilecek ideal uyku pozisyonlarını açıkladı.
Uyku danışmanı Lisa Artis'e göre, kabızlık sorunu yaşayan kişilerin sol tarafına yatarak uyuması sindirimi kolaylaştırabilir. "Bu pozisyon, yiyeceklerin bağırsaklardan geçişini hızlandırır ve sindirim sürecini destekler" diyen Artis, sırt üstü uyumanın ise bağırsak hareketlerini yavaşlatabileceğini belirtti.
Sindirim sisteminde tam tersi bir sorun olan ishalde ise, sağ tarafa yatmanın dışkının bağırsaklardan geçişini yavaşlatabileceği ifade ediliyor. Bu pozisyon, bağırsakların içeriği daha uzun süre tutmasını sağlayarak sık tuvalete gitme ihtiyacını azaltabilir.
İdrar yolu enfeksiyonu (İYE) yaşayanlar için önerilen uyku pozisyonu ise cenin pozisyonu veya bacakları hafif açık şekilde sırt üstü yatmak. Bu pozisyonların mesane üzerindeki baskıyı azalttığı ve rahatsızlığı hafifletebileceği belirtiliyor. Ayrıca, uzmanlar dar iç çamaşırlarıyla uyumanın enfeksiyon riskini artırabileceği konusunda da uyarıyor.
Böbrek taşı olan kişilere ise tek bir tarafta sabit uyumak yerine sık sık pozisyon değiştirmeleri öneriliyor. Kaliforniya Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, böbrek taşı olan hastaların %76'sında, genellikle tercih ettikleri uyku tarafında taş birikimi tespit edildi.
Yemek borusuna mide asidinin kaçmasını önlemek için reflü hastalarının sol tarafına yatarak ve vücutlarını hafif yukarıda tutarak uyuması öneriliyor. Bu pozisyonun mide asidinin yemek borusuna kaçma ihtimalini azalttığı belirtilirken, sağ tarafa yatmanın tam tersi bir etki yaparak reflü semptomlarını kötüleştirebileceği ifade ediliyor.
Grip veya soğuk algınlığı durumunda sırt üstü uyuyarak baş ve omuzları 45 derece eğimde tutmak, mukusun boğazda birikmesini önleyerek nefes almayı kolaylaştırıyor. Burun akıntısı olan kişilere yüz üstü yatmamaları önerilirken, bu pozisyonun semptomları daha da kötüleştirebileceği vurgulanıyor.
Lisa Artis, yeterli ve doğru pozisyonda uyumanın, vücudun bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve iyileşme sürecini hızlandırdığını belirtiyor. Ortalama bir İngiliz'in günde yalnızca 6 saat 20 dakika uyuduğu göz önüne alındığında, 8 saatlik kesintisiz uykunun önemine dikkat çekiliyor.