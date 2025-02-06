Bilim insanları açıkladı: İnsanlar günün hangi saatinde kendilerini en iyi hissediyor?

İngiltere'de yapılan bir araştırma, ruh halimizin günün saatlerine göre nasıl değiştiğini ortaya koydu. University College London'ın gerçekleştirdiği geniş çaplı çalışmaya göre, insanlar sabah saatlerinde kendilerini en iyi hissederken, gece yarısında ruh halleri en kötü seviyeye ulaşıyor. Araştırmadan çıkan bu sonuçlar, ruh sağlığı hizmetlerinde yeni stratejiler belirlenmesini gündeme getirdi.

Giriş Tarihi: 06.02.2025 19:02 PAYLAŞ ABONE OL

University College London'ın (UCL) iki yıl süren çalışması, insanların ruh hallerinde günün saatlerine bağlı olarak büyük değişiklikler yaşadığını gösterdi. Sabah saatlerinde daha mutlu hisseden insanlar, gece yarısı itibarıyla ruhsal olarak düşüşe geçiyor. Araştırmaya göre, günlük aktiviteler ve hormon seviyelerindeki değişimler bu duruma doğrudan etki ediyor.

Fotoğraflar: AA ARAŞTIRMANIN DETAYLARI UCL'deki bilim insanları, Mart 2020 ile Mart 2022 arasında gerçekleştirilen UCL Covid-19 Sosyal Çalışması kapsamında 49.218 yetişkinin verilerini analiz etti. İki yıl boyunca toplanan neredeyse bir milyon anket yanıtı, bireylerin gün içindeki ruh hali değişimlerini anlamak için değerlendirildi. Çalışmaya katılanlar, belirli aralıklarla şu sorulara yanıt verdiler: Son bir hafta içinde ne kadar mutlu hissettiniz? Hayatınızdan ne kadar memnunsunuz? Yaptığınız şeylerin anlamlı olduğunu ne ölçüde hissediyorsunuz? Araştırma kapsamında yaş, sağlık durumu ve çalışma hayatı gibi değişkenler de dikkate alındı.