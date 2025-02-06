Bilim insanları açıkladı: İnsanlar günün hangi saatinde kendilerini en iyi hissediyor?

University College London'ın (UCL) iki yıl süren çalışması, insanların ruh hallerinde günün saatlerine bağlı olarak büyük değişiklikler yaşadığını gösterdi. Sabah saatlerinde daha mutlu hisseden insanlar, gece yarısı itibarıyla ruhsal olarak düşüşe geçiyor. Araştırmaya göre, günlük aktiviteler ve hormon seviyelerindeki değişimler bu duruma doğrudan etki ediyor.
UCL'deki bilim insanları, Mart 2020 ile Mart 2022 arasında gerçekleştirilen UCL Covid-19 Sosyal Çalışması kapsamında 49.218 yetişkinin verilerini analiz etti. İki yıl boyunca toplanan neredeyse bir milyon anket yanıtı, bireylerin gün içindeki ruh hali değişimlerini anlamak için değerlendirildi.
Çalışmaya katılanlar, belirli aralıklarla şu sorulara yanıt verdiler:
Son bir hafta içinde ne kadar mutlu hissettiniz?
Hayatınızdan ne kadar memnunsunuz?
Yaptığınız şeylerin anlamlı olduğunu ne ölçüde hissediyorsunuz?
Araştırma kapsamında yaş, sağlık durumu ve çalışma hayatı gibi değişkenler de dikkate alındı.
Araştırmanın sonuçlarına göre, insanlar sabah saatlerinde ruhsal açıdan en iyi durumdayken, gece yarısı itibarıyla bu durumun tersine döndüğü tespit edildi. Bilim insanları, bu değişimin nedenleri arasında vücut saatine bağlı fizyolojik değişimleri gösteriyor.
Örneğin, stresle mücadelede önemli bir rol oynayan kortizol hormonu sabahları en yüksek seviyeye ulaşıyor ve gün içinde azalarak yatma saatine doğru en düşük seviyeye geriliyor. Bu durum, sabahları daha enerjik ve motive hissetmemize yardımcı olurken, geceye doğru ruh halimizin neden bozulduğunu da açıklıyor.
Araştırma ayrıca haftanın günleri arasındaki ruh hali farklılıklarını da ortaya koydu:
Pazartesi ve Cuma günleri mutluluk ve yaşam tatmini seviyeleri en yüksek bulundu.
Salı günleri de mutluluk seviyelerinin yükseldiği günler arasında yer aldı.
Pazar günleri ise en düşük yaşam tatmini seviyesinin gözlemlendiği gün oldu.
Yalnızlık hissinde ise hafta içi ve hafta sonu arasında belirgin bir fark tespit edilmedi.
Bilim insanları, hafta içi ve hafta sonu arasındaki bu değişikliklerin, günlük aktivitelerin sıralamasının farklı olmasından kaynaklanabileceğini belirtti.
Araştırmayı yürüten Dr. Feifei Bu, elde edilen sonuçların ruh sağlığı hizmetlerinin düzenlenmesi açısından önemli olduğunu vurguladı. Çalışmanın, bireylerin gece yarısına doğru daha kötü hissettiğini gösterdiğini belirterek, ruhsal destek hizmetlerinin geç saatlerde daha erişilebilir hale getirilmesi gerektiğini ifade etti.
Bu araştırma, insanların ruh halindeki değişimleri daha iyi anlamaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendirilirken, ruh sağlığı hizmetlerinde zamanlamaya yönelik stratejik planlamaların yapılması gerektiğini ortaya koyuyor.