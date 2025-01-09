Herkes hafta başında bunu deniyor! Pazartesi günleri kapıya tarçın serpmek bakın ne işe yarıyor

Eski zamanlardan beri kullanılan baharatlardan biri olan tarçın, yemeklerde ve tatlılarda yer aldığı kadar ritüellerde de önemli bir yere sahip. Özellikle Pazartesi günleri kapıya tarçın serpme geleneği, birçok insanın ilgiyle uyguladığı bir ritüel olarak karşımıza çıkıyor. Bu ritüelin anlamını öğrenince oldukça şaşıracaksınız.

Giriş Tarihi: 09.01.2025 18:48 PAYLAŞ ABONE OL

Eski zamanlardan günümüze uzanan ilginç bir gelenek, haftanın ilk günü evlerin kapısına tarçın serpmek. Bu alışkanlığın ardındaki anlamı öğrendiğinizde siz de denemek isteyebilirsiniz.

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi TARÇININ TARİHSEL VE MİSTİK ÖNEMİ Tarihin derinliklerinde, tarçın sadece bir baharat değil, aynı zamanda mistik anlamlar taşıyan bir materyal olarak kabul edilirdi. Antik Mısır'da mumyalama işlemlerinde kullanılan tarçın, bazı inanışlarda tanrının hediyesi olarak görülürdü. Keskin kokusu ve baskın aroması ile tarçın, bolluk, bereket ve kötü enerjiyi uzaklaştırma gibi olumlu anlamlarla bağdaştırılmıştır.