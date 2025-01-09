Kadraj Bi Bak Gribi bıçak gibi kesen tarif! Bu çayı içen iyileşiyor

Gribi bıçak gibi kesen tarif! Bu çayı içen iyileşiyor

Kış aylarında artan soğuk algınlığı ve grip riskine karşı bağışıklık sisteminizi doğal yollarla desteklemek mümkün. Tamamen doğal malzemelerle hazırlanan kış çayı, vücut direncinizi artırarak hastalıklara karşı koruma sağlıyor. Sağlığınızı güçlendirmek için bu kolay ve lezzetli tarifi...

Giriş Tarihi: 09.01.2025 17:35
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Soğuk kış günlerinde hastalıklara karşı doğal bir kalkan arıyorsanız, evde kolayca hazırlayabileceğiniz kış çayı tam size göre. Bağışıklık sisteminizi güçlendiren bu doğal çay, hem sağlıklı bir alternatif sunuyor hem de sıcacık tadıyla içinizi ısıtıyor.

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf ArşivFotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşiv

VÜCUT DİRENCİNİZİ GÜÇLENDİREN TARİF

Kış çayı, bağışıklık sistemini destekleyen ve grip gibi hastalıklara karşı koruyucu özellikleriyle bilinir. İşte, evde hazırlayabileceğiniz pratik ve lezzetli kış çayı tarifi:

Malzemeler

1 adet kabuk tarçın

3-4 adet karanfil

1 dilim taze zencefil

1 tatlı kaşığı ıhlamur

1 tatlı kaşığı adaçayı

Yarım limonun suyu

1 tatlı kaşığı bal (isteğe bağlı)

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

Hazırlanışı

Bir çaydanlık veya demliğe 2 bardak su koyarak kaynamaya bırakın.

Su kaynadıktan sonra tarçın, karanfil, zencefil ve ıhlamuru ekleyin.

Karışımı kısık ateşte 5-7 dakika boyunca demleyin.

Demleme işlemi bittikten sonra çayı süzerek bir bardağa alın.

Limon suyunu ekleyip, tatlandırmak isterseniz bal ilave ederek karıştırın.

Kış Çayının Faydaları

Bağışıklığı Güçlendirir: Tarçın ve zencefilin antioksidan özellikleri bağışıklık sisteminizi destekler.

Hastalıklara Karşı Korur: Ihlamur ve adaçayı, grip ve soğuk algınlığı belirtilerini hafifletir.

Enerji Verir: Limon suyu ve bal, gün boyu enerjik hissetmenizi sağlar.

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