Gribi bıçak gibi kesen tarif! Bu çayı içen iyileşiyor

Soğuk kış günlerinde hastalıklara karşı doğal bir kalkan arıyorsanız, evde kolayca hazırlayabileceğiniz kış çayı tam size göre. Bağışıklık sisteminizi güçlendiren bu doğal çay, hem sağlıklı bir alternatif sunuyor hem de sıcacık tadıyla içinizi ısıtıyor.