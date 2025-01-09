Gribi bıçak gibi kesen tarif! Bu çayı içen iyileşiyor

Soğuk kış günlerinde hastalıklara karşı doğal bir kalkan arıyorsanız, evde kolayca hazırlayabileceğiniz kış çayı tam size göre. Bağışıklık sisteminizi güçlendiren bu doğal çay, hem sağlıklı bir alternatif sunuyor hem de sıcacık tadıyla içinizi ısıtıyor.
VÜCUT DİRENCİNİZİ GÜÇLENDİREN TARİF
Kış çayı, bağışıklık sistemini destekleyen ve grip gibi hastalıklara karşı koruyucu özellikleriyle bilinir. İşte, evde hazırlayabileceğiniz pratik ve lezzetli kış çayı tarifi:
Malzemeler
1 adet kabuk tarçın
3-4 adet karanfil
1 dilim taze zencefil
1 tatlı kaşığı ıhlamur
1 tatlı kaşığı adaçayı
Yarım limonun suyu
1 tatlı kaşığı bal (isteğe bağlı)
Hazırlanışı
Bir çaydanlık veya demliğe 2 bardak su koyarak kaynamaya bırakın.
Su kaynadıktan sonra tarçın, karanfil, zencefil ve ıhlamuru ekleyin.
Karışımı kısık ateşte 5-7 dakika boyunca demleyin.
Demleme işlemi bittikten sonra çayı süzerek bir bardağa alın.
Limon suyunu ekleyip, tatlandırmak isterseniz bal ilave ederek karıştırın.