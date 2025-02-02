Gece boyunca dinlenmiş uyanmak için otellerin kullandığı 10 taktik

Herkes en iyi uykusunu otelde uyuduğunu düşünür, ancak bu durum sadece ortam değişikliğinden mi kaynaklanıyor? Uyku danışmanları, iç mimarlar ve misafirperverlik uzmanları, otellerdeki mükemmel uyku koşullarının arkasındaki bilimsel gerçekleri paylaşıyor. İşte yatak odanızı rüya gibi bir uyku alanına dönüştürmek için uzmanlardan öneriler!

Fotoğraflar: AA

🛏️ Yatak Boyutu Önemli

Soak & Sleep CEO'su Sarah Smith, otel yataklarının konforlu olmasının en büyük nedenlerinden birinin geniş boyutları olduğunu belirtiyor. National Bed Federation'a göre, iki yetişkinin çift kişilik yatakta paylaştığı alan, bir bebek karyolasındaki tek bir bebek kadar küçük olabiliyor. Uzmanlar, daha geniş yatakların daha rahat bir uyku sunduğunu vurguluyor.

🌡️ Oda Sıcaklığı: 18-20 Derece Arası Olmalı

Harvard Tıp Fakültesi'nden Dr. Rebecca Robbins, uyku sırasında en uygun sıcaklığın 18 ila 20 derece arasında olması gerektiğini belirtiyor. Bu sıcaklık aralığı, gece boyunca vücut sıcaklığını dengede tutarak uykunun kesintiye uğramasını önlüyor.

🕯️ Işıklandırmayı Doğru Ayarlayın

Premier Inn'in ürün başkanı Sarah Simpson, otel koridorlarının loş ışıkla aydınlatılmasının misafirlerin daha sessiz ve sakin olmasını sağladığını belirtiyor. Aynı prensip evde de uygulanabilir. Yatak başında mum ışığı tonunda lambalar tercih edilmeli ve doğrudan göz kamaştırıcı spot ışıklardan kaçınılmalıdır.