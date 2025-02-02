Gece boyunca dinlenmiş uyanmak için otellerin kullandığı 10 taktik

Herkes en iyi uykusunu otelde uyuduğunu düşünür, ancak bu durum sadece ortam değişikliğinden mi kaynaklanıyor? Uyku danışmanları, iç mimarlar ve misafirperverlik uzmanları, otellerdeki mükemmel uyku koşullarının arkasındaki bilimsel gerçekleri paylaşıyor. İşte yatak odanızı rüya gibi bir uyku alanına dönüştürmek için uzmanlardan öneriler!
Soak & Sleep CEO'su Sarah Smith, otel yataklarının konforlu olmasının en büyük nedenlerinden birinin geniş boyutları olduğunu belirtiyor. National Bed Federation'a göre, iki yetişkinin çift kişilik yatakta paylaştığı alan, bir bebek karyolasındaki tek bir bebek kadar küçük olabiliyor. Uzmanlar, daha geniş yatakların daha rahat bir uyku sunduğunu vurguluyor.
Harvard Tıp Fakültesi'nden Dr. Rebecca Robbins, uyku sırasında en uygun sıcaklığın 18 ila 20 derece arasında olması gerektiğini belirtiyor. Bu sıcaklık aralığı, gece boyunca vücut sıcaklığını dengede tutarak uykunun kesintiye uğramasını önlüyor.
Premier Inn'in ürün başkanı Sarah Simpson, otel koridorlarının loş ışıkla aydınlatılmasının misafirlerin daha sessiz ve sakin olmasını sağladığını belirtiyor. Aynı prensip evde de uygulanabilir. Yatak başında mum ışığı tonunda lambalar tercih edilmeli ve doğrudan göz kamaştırıcı spot ışıklardan kaçınılmalıdır.
Uzmanlar, yaylı yatakların hava akışı sağlayarak sıcaklık düzenlemesine yardımcı olduğunu ve konfor sunduğunu belirtiyor. Üst yatak katmanları ise yumuşaklık sağlayarak otel yatağı hissini evinize taşımaya yardımcı olabilir.
İç mimar Ali Childs, otellerde ışık kontrolü için katmanlı perde kullanımının yaygın olduğunu belirtiyor. Evde de benzer bir etki yaratmak için ışığı engelleyen stor perdeler ve tam boy perdeler tercih edilmelidir.
Six Senses otellerinde konuklara sunulan bambu pijamalar, nefes alabilir yapısıyla vücudu serin tutuyor. Pamuktan daha serin bir deneyim sunduğu belirtilen bambu kumaşlar, rahat bir uyku için ideal.
Dr. Robbins, uyku öncesinde alınan ılık bir duşun veya banyonun vücut sıcaklığını düşürerek uykuya geçişi hızlandırdığını belirtiyor. Otel odalarındaki bağımsız küvetler de bu nedenle tercih ediliyor.
Hareket sensörlü düşük seviyeli ışıklar, gece tuvalete giderken gözleri rahatsız etmeden yol gösterebilir. Evde de yatak altı LED ışıklar tercih edilerek aynı etki yaratılabilir.
Zedwell otellerinde kullanılan lavanta, bergamot ve ylang-ylang karışımı kokuların rahatlamayı desteklediği biliniyor. Evde de uyumadan önce aromaterapi yağlarını kullanmak daha kaliteli bir uyku sağlayabilir.