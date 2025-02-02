Kadraj Bi Bak Kurabiye yaparken 1 tutam ekleyin! 2 hafta bayatlamayacak

Kurabiye yaparken 1 tutam ekleyin! 2 hafta bayatlamayacak

Ev yapımı kurabiyelerin kıvamını tutturmak ve uzun süre tazeliğini korumasını sağlamak herkesin hayali. Ancak bazen kurabiyeler fazla sert olabilir ya da kolayca dağılabilir. İşin sırrı ise küçük ama etkili bir malzemede saklı...

Giriş Tarihi: 02.02.2025 17:01
ABONE OL

Son dönemde popülerleşen limonlu kurabiye tarifiyle ilgili sır perdesi aralandı. Usta aşçılar, hamura eklenen bir tutam tuzun yalnızca lezzeti artırmakla kalmayıp, aynı zamanda kurabiyenin dağılmasını da engellediğini belirtiyor. İşte taptaze kalan kurabiyelerin sırrı ve detaylı tarifi...

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf ArşiviFotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi

ÇAY KAŞIĞININ UCU KADAR TUZ

Kurabiye yaparken kıvamını tutturmak çoğu zaman zorlayıcı olabilir. Ancak uzmanlar, hamura ekleyeceğiniz çay kaşığının ucu kadar tuzun kurabiyenin hem dağılmasını engellediğini hem de uzun süre taze kalmasını sağladığını belirtiyor.

🍋 Uzun Süre Taze Kalan Limonlu Kurabiye Tarifi

Malzemeler:

1 paket margarin

1 su bardağı pudra şekeri

1 yumurta sarısı (akı üzeri için)

1 paket kabartma tozu

Aldığı kadar un

Çay kaşığının ucu kadar tuz

1 çay kaşığı limon kabuğu rendesi

1 çay kaşığı limon suyu

Üzeri için: Fındık ve toz şeker

👩‍🍳 Nasıl Yapılır?

Margarini yumuşatıp pudra şekeriyle karıştırın.

Yumurta sarısı, tuz, limon kabuğu ve suyunu ekleyin.

Un ve kabartma tozunu eleyip yoğurun.

Ceviz büyüklüğünde parçalar yapın.

Önce yumurta akına, sonra fındık-şeker karışımına batırın.

200°C fırında üstü pembeleşene kadar pişirin.

Bu alışkanlık felç riskini %44 azaltıyor! Çoğu kişi farkında bile değilBu alışkanlık felç riskini %44 azaltıyor! Çoğu kişi farkında bile değil
Bu alışkanlık felç riskini %44 azaltıyor! Çoğu kişi farkında bile değil
İki haftada göbek yağları buharlaşıp uçacak! Yapmanız gereken tek şey...İki haftada göbek yağları buharlaşıp uçacak! Yapmanız gereken tek şey...
İki haftada göbek yağları buharlaşıp uçacak! Yapmanız gereken tek şey...