Kurabiye yaparken 1 tutam ekleyin! 2 hafta bayatlamayacak

Son dönemde popülerleşen limonlu kurabiye tarifiyle ilgili sır perdesi aralandı. Usta aşçılar, hamura eklenen bir tutam tuzun yalnızca lezzeti artırmakla kalmayıp, aynı zamanda kurabiyenin dağılmasını da engellediğini belirtiyor. İşte taptaze kalan kurabiyelerin sırrı ve detaylı tarifi...

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi

ÇAY KAŞIĞININ UCU KADAR TUZ

Kurabiye yaparken kıvamını tutturmak çoğu zaman zorlayıcı olabilir. Ancak uzmanlar, hamura ekleyeceğiniz çay kaşığının ucu kadar tuzun kurabiyenin hem dağılmasını engellediğini hem de uzun süre taze kalmasını sağladığını belirtiyor.