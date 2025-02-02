Kurabiye yaparken 1 tutam ekleyin! 2 hafta bayatlamayacak

Son dönemde popülerleşen limonlu kurabiye tarifiyle ilgili sır perdesi aralandı. Usta aşçılar, hamura eklenen bir tutam tuzun yalnızca lezzeti artırmakla kalmayıp, aynı zamanda kurabiyenin dağılmasını da engellediğini belirtiyor. İşte taptaze kalan kurabiyelerin sırrı ve detaylı tarifi...
ÇAY KAŞIĞININ UCU KADAR TUZ
Kurabiye yaparken kıvamını tutturmak çoğu zaman zorlayıcı olabilir. Ancak uzmanlar, hamura ekleyeceğiniz çay kaşığının ucu kadar tuzun kurabiyenin hem dağılmasını engellediğini hem de uzun süre taze kalmasını sağladığını belirtiyor.
Malzemeler:
1 paket margarin
1 su bardağı pudra şekeri
1 yumurta sarısı (akı üzeri için)
1 paket kabartma tozu
Aldığı kadar un
Çay kaşığının ucu kadar tuz
1 çay kaşığı limon kabuğu rendesi
1 çay kaşığı limon suyu
Üzeri için: Fındık ve toz şeker