Kadraj Bi Bak En düşük stres seviyesine sahip en yüksek maaşlı 10 iş

En düşük stres seviyesine sahip en yüksek maaşlı 10 iş

Resume Genius tarafından yayımlanan bir rapora ve ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun (BLS) verilerine göre, 2025'in en düşük stres seviyesine sahip, ancak yüksek maaşlı meslekleri açıklandı. Rapor, çalışanların ruh sağlığını önceliklendiren işlerin, yüksek gelir seviyesinden ödün vermeden iş-yaşam dengesini sağladığını ortaya koyuyor.

Giriş Tarihi: 19.01.2025 22:30
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En düşük stres seviyesine sahip en yüksek maaşlı 10 iş

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS) ve kariyer platformu O*NET Online tarafından sağlanan verilerle hazırlanan bir rapor, 2025'te en düşük stres seviyesine sahip yüksek maaşlı meslekleri sıraladı.

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf ArşiviFotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi

1. SU KAYNAKLARI UZMANI

Ortalama Yıllık Maaş: 157.740$

İş Sayısı (2023): 86.300

Tahmini İş Büyümesi (2023-2033): %8

Gerekli Derece: Lisans

Doğal kaynakların korunmasında rol oynayan bu meslek, çevre bilinci ve mühendislik uzmanlıklarını birleştiriyor.

2. ASTRONOM

Ortalama Yıllık Maaş: 149.530$

İş Sayısı (2023): 23.500

Tahmini İş Büyümesi (2023-2033): %7

Gerekli Derece: Doktora veya Profesyonel Derece

Astronomlar, evrenin sırlarını çözmek için gözlemevlerinde veya üniversitelerde çalışıyor. İş yükünün düşük olduğu bu alanda, bilimsel keşiflerin heyecanı öne çıkıyor.

3. AKTÜER

Ortalama Yıllık Maaş: 120.000$

İş Sayısı (2023): 30.200

Tahmini İş Büyümesi (2023-2033): %23

Gerekli Derece: Lisans

Sigorta ve finans sektörlerinde çalışan aktüerler, risk analizi yaparak stratejik kararlar alınmasına destek oluyor.

4. ÇEVRE EKONOMİSTİ

Ortalama Yıllık Maaş: 115.730$

İş Sayısı (2023): 17.500

Tahmini İş Büyümesi (2023-2033): %5

Gerekli Derece: Yüksek Lisans

Doğal kaynakların ekonomik değerini analiz eden çevre ekonomistleri, sürdürülebilir projelerin planlanmasında kilit rol oynuyor.

5. MATEMATİKÇİ

Ortalama Yıllık Maaş: 104.860$

İş Sayısı (2023): 34.800

Tahmini İş Büyümesi (2023-2033): %11

Gerekli Derece: Yüksek Lisans

Matematikçiler, akademik araştırmalarda veya endüstriyel projelerde görev alarak karmaşık problemleri çözmek için çalışıyor.

6. BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ANALİSTİ

Ortalama Yıllık Maaş: 103.800$

İş Sayısı (2023): 527.200

Tahmini İş Büyümesi (2023-2033): %11

Gerekli Derece: Lisans

Bu uzmanlar, şirketlerin bilişim altyapılarını optimize ederek iş süreçlerini kolaylaştırıyor.

7. YAKIT HÜCRESİ MÜHENDİSİ

Ortalama Yıllık Maaş: 99.510$

İş Sayısı (2023): 291.900

Tahmini İş Büyümesi (2023-2033): %11

Gerekli Derece: Lisans

Çevre dostu enerji teknolojileri geliştiren mühendisler, geleceğin sürdürülebilir enerjisini şekillendiriyor.

8. UZAKTAN ALGILAMA BİLİMCİSİ VE TEKNOLOJİ UZMANI

Ortalama Yıllık Maaş: 92.580$

İş Sayısı (2023): 26.000

Tahmini İş Büyümesi (2023-2033): %5

Gerekli Derece: Lisans

Bu meslek, uydu ve hava fotoğrafçılığından elde edilen verilerin analizine dayanıyor.

9. COĞRAFYACI

Ortalama Yıllık Maaş: 90.880$

İş Sayısı (2023): 1.600

Tahmini İş Büyümesi (2023-2033): %3

Gerekli Derece: Lisans

Coğrafyacılar, yerel ve küresel ölçekte arazi kullanımını ve çevresel etkileri inceliyor.

10. ULAŞIM PLANLAYICISI

Ortalama Yıllık Maaş: 81.800$

İş Sayısı (2023): 45.200

Tahmini İş Büyümesi (2023-2033): %4

Gerekli Derece: Yüksek Lisans

Ulaşım planlayıcıları, şehirlerin altyapısını optimize ederek ulaşım ağlarını iyileştiriyor.

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