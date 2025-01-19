En düşük stres seviyesine sahip en yüksek maaşlı 10 iş

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS) ve kariyer platformu O*NET Online tarafından sağlanan verilerle hazırlanan bir rapor, 2025'te en düşük stres seviyesine sahip yüksek maaşlı meslekleri sıraladı.
1. SU KAYNAKLARI UZMANI
Ortalama Yıllık Maaş: 157.740$
İş Sayısı (2023): 86.300
Tahmini İş Büyümesi (2023-2033): %8
Gerekli Derece: Lisans
Doğal kaynakların korunmasında rol oynayan bu meslek, çevre bilinci ve mühendislik uzmanlıklarını birleştiriyor.
2. ASTRONOM
Ortalama Yıllık Maaş: 149.530$
İş Sayısı (2023): 23.500
Tahmini İş Büyümesi (2023-2033): %7
Gerekli Derece: Doktora veya Profesyonel Derece
Astronomlar, evrenin sırlarını çözmek için gözlemevlerinde veya üniversitelerde çalışıyor. İş yükünün düşük olduğu bu alanda, bilimsel keşiflerin heyecanı öne çıkıyor.
3. AKTÜER
Ortalama Yıllık Maaş: 120.000$
İş Sayısı (2023): 30.200
Tahmini İş Büyümesi (2023-2033): %23
Gerekli Derece: Lisans
Sigorta ve finans sektörlerinde çalışan aktüerler, risk analizi yaparak stratejik kararlar alınmasına destek oluyor.
4. ÇEVRE EKONOMİSTİ
Ortalama Yıllık Maaş: 115.730$
İş Sayısı (2023): 17.500
Tahmini İş Büyümesi (2023-2033): %5
Gerekli Derece: Yüksek Lisans
Doğal kaynakların ekonomik değerini analiz eden çevre ekonomistleri, sürdürülebilir projelerin planlanmasında kilit rol oynuyor.
5. MATEMATİKÇİ
Ortalama Yıllık Maaş: 104.860$
İş Sayısı (2023): 34.800
Tahmini İş Büyümesi (2023-2033): %11
Gerekli Derece: Yüksek Lisans
Matematikçiler, akademik araştırmalarda veya endüstriyel projelerde görev alarak karmaşık problemleri çözmek için çalışıyor.
6. BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ANALİSTİ
Ortalama Yıllık Maaş: 103.800$
İş Sayısı (2023): 527.200
Tahmini İş Büyümesi (2023-2033): %11
Gerekli Derece: Lisans
Bu uzmanlar, şirketlerin bilişim altyapılarını optimize ederek iş süreçlerini kolaylaştırıyor.
7. YAKIT HÜCRESİ MÜHENDİSİ
Ortalama Yıllık Maaş: 99.510$
İş Sayısı (2023): 291.900
Tahmini İş Büyümesi (2023-2033): %11
Gerekli Derece: Lisans
Çevre dostu enerji teknolojileri geliştiren mühendisler, geleceğin sürdürülebilir enerjisini şekillendiriyor.
8. UZAKTAN ALGILAMA BİLİMCİSİ VE TEKNOLOJİ UZMANI
Ortalama Yıllık Maaş: 92.580$
İş Sayısı (2023): 26.000
Tahmini İş Büyümesi (2023-2033): %5
Gerekli Derece: Lisans
Bu meslek, uydu ve hava fotoğrafçılığından elde edilen verilerin analizine dayanıyor.
9. COĞRAFYACI
Ortalama Yıllık Maaş: 90.880$
İş Sayısı (2023): 1.600
Tahmini İş Büyümesi (2023-2033): %3
Gerekli Derece: Lisans
Coğrafyacılar, yerel ve küresel ölçekte arazi kullanımını ve çevresel etkileri inceliyor.
10. ULAŞIM PLANLAYICISI
Ortalama Yıllık Maaş: 81.800$
İş Sayısı (2023): 45.200
Tahmini İş Büyümesi (2023-2033): %4
Gerekli Derece: Yüksek Lisans
Ulaşım planlayıcıları, şehirlerin altyapısını optimize ederek ulaşım ağlarını iyileştiriyor.