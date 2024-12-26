Kadraj Bi Bak Doğalgaz faturasının yüksek gelme sebebi buymuş! Tek adımda faturası %50 düşük geldi

Doğalgaz faturasının yüksek gelme sebebi buymuş! Tek adımda faturası %50 düşük geldi

Soğuk kış günlerinde artan doğal gaz faturaları, milyonlarca kişinin gündeminde. Ancak ABD'den gelen ve kısa sürede viral olan bir yöntem, faturalarını yarıya indirmek isteyenler için umut oldu. Connecticut’ta yaşayan içerik üreticisi Brad, yalnızca birkaç kuruş maliyetle pencerelerindeki boşlukları koli bandı ile kapatarak ısınma maliyetlerini önemli ölçüde düşürdü.

Giriş Tarihi: 26.12.2024 17:15
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Kış aylarının sert soğuklarıyla birlikte doğal gaz faturaları da kabarmaya başladı. Ancak Connecticut'ta yaşayan ABD'li bir içerik üreticisi, herkesin kolayca uygulayabileceği bir koli bandı yöntemiyle, doğal gaz faturasını yarıya düşürmeyi başardı.

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf ArşiviFotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi

BRAD'İN YÖNTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Brad, evine gelen yüksek bir doğal gaz faturası sonrası çözüm arayışına girdi. Pencerelerinden içeri giren soğuk havayı fark eden içerik üreticisi, yalnızca birkaç kuruş maliyetle koli bandı kullanarak pencerelerdeki boşlukları kapattı.

Bu yöntem sayesinde evinin daha iyi yalıtıldığını ve ısınma masraflarının ciddi şekilde azaldığını belirtti. Deneyimini sosyal medya platformlarında paylaşan Brad, dünyanın dört bir yanından milyonlarca kişiye ilham verdi.

KOLİ BANDI NEDEN ETKİLİ?

Isı Kaybını Önler: Pencerelerdeki küçük boşluklar, evin iç sıcaklığının dışarıya kaçmasına neden olur. Koli bandı bu boşlukları kapatarak ısı kaybını önler.

Hava Akışını Engeller: Dışarıdan gelen soğuk hava, ortam sıcaklığını düşürür. Koli bandı, bu akışı durdurur.

Yoğuşmayı Azaltır: Soğuk havalarda pencerelerde oluşan yoğuşma, duvarlarda küf oluşumuna yol açabilir. Koli bandı, bu sorunu da ortadan kaldırarak daha sağlıklı bir yaşam alanı sağlar.

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