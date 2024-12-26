Doğalgaz faturasının yüksek gelme sebebi buymuş! Tek adımda faturası %50 düşük geldi

KOLİ BANDI NEDEN ETKİLİ?

Isı Kaybını Önler: Pencerelerdeki küçük boşluklar, evin iç sıcaklığının dışarıya kaçmasına neden olur. Koli bandı bu boşlukları kapatarak ısı kaybını önler.

Hava Akışını Engeller: Dışarıdan gelen soğuk hava, ortam sıcaklığını düşürür. Koli bandı, bu akışı durdurur.

Yoğuşmayı Azaltır: Soğuk havalarda pencerelerde oluşan yoğuşma, duvarlarda küf oluşumuna yol açabilir. Koli bandı, bu sorunu da ortadan kaldırarak daha sağlıklı bir yaşam alanı sağlar.