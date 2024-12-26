Rol aldığı dizileriyle tüm dünyada olduğu gibi Güney Amerika 'da da geniş hayran kitlesine sahip olan Cansu Dere , Şili ve Brezilya 'da boy göstermişti.

Cansu Dere. (Instagram)

Gittiği her yerde hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Dere, Güney Amerika basınına, "Kendi ülkemden bu kadar uzakta, böyle sevildiğimi bilmek beni çok mutlu ediyor. İşimin sınırları aşmış olması gurur verici... Burada olduğum için çok mutluyum" diye konuşmuştu.