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Beyaz melek! Cansu Dere'nin elbisesinin fiyatı da güzelliği kadar konuşuldu: Tam tamına...

Güney Amerika çıkarması yapan Cansu Dere, güzelliği ile adeta oraları fethetti. Davetten davete koşan Dere, son olarak giydiği beyaz elbise büyüledi. Güzel oyuncunun elbisesinin fiyatı ise şaşkınlık yarattı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Aralık 2024
Beyaz melek! Cansu Dere’nin elbisesinin fiyatı da güzelliği kadar konuşuldu: Tam tamına...

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    Rol aldığı dizileriyle tüm dünyada olduğu gibi Güney Amerika'da da geniş hayran kitlesine sahip olan Cansu Dere, Şili ve Brezilya'da boy göstermişti.

    Cansu Dere. (Instagram)Cansu Dere. (Instagram)

    Gittiği her yerde hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Dere, Güney Amerika basınına, "Kendi ülkemden bu kadar uzakta, böyle sevildiğimi bilmek beni çok mutlu ediyor. İşimin sınırları aşmış olması gurur verici... Burada olduğum için çok mutluyum" diye konuşmuştu.

    Cansu Dere. (Instagram)Cansu Dere. (Instagram)

    KUĞU GİBİ!
    Güzelliğinin yanı sıra giydiği kıyafetlerle de boy gösteren Cansu Dere, son olarak Sao Paulo'da adeta bir melek gibiydi.

    Cansu Dere. (Instagram)Cansu Dere. (Instagram)

    Beyaz uzun bir kıyafet giyen ve tüm meraklı gözleri de üzerine çeken Dere, etkinlik sırasından adeta kuğu gibi süzülmüştü.

    Cansu Dere. (Instagram)Cansu Dere. (Instagram)

    Kazancının hatrı sayılır bir kısmını kıyafete yatıran Dere'nin o gün giydiği kıyafetin değeri de ortaya çıktı. Ünlü bir markaya ait olan beyaz elbisesinin fiyatı tam olarak 80 bin TL'ydi.

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