Rol aldığı dizileriyle tüm dünyada olduğu gibi Güney Amerika'da da geniş hayran kitlesine sahip olan Cansu Dere, Şili ve Brezilya'da boy göstermişti.
Rol aldığı dizileriyle tüm dünyada olduğu gibi Güney Amerika'da da geniş hayran kitlesine sahip olan Cansu Dere, Şili ve Brezilya'da boy göstermişti.
Gittiği her yerde hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Dere, Güney Amerika basınına, "Kendi ülkemden bu kadar uzakta, böyle sevildiğimi bilmek beni çok mutlu ediyor. İşimin sınırları aşmış olması gurur verici... Burada olduğum için çok mutluyum" diye konuşmuştu.
KUĞU GİBİ!
Güzelliğinin yanı sıra giydiği kıyafetlerle de boy gösteren Cansu Dere, son olarak Sao Paulo'da adeta bir melek gibiydi.
Beyaz uzun bir kıyafet giyen ve tüm meraklı gözleri de üzerine çeken Dere, etkinlik sırasından adeta kuğu gibi süzülmüştü.
Kazancının hatrı sayılır bir kısmını kıyafete yatıran Dere'nin o gün giydiği kıyafetin değeri de ortaya çıktı. Ünlü bir markaya ait olan beyaz elbisesinin fiyatı tam olarak 80 bin TL'ydi.