Doğal saç renginizi korumak için ne yemelisiniz? Erken grileşmeyi önleyen 10 süper besin

Stres, düzensiz yaşam tarzı ve çevresel faktörler, saçların erken beyazlamasına neden olan başlıca etkenler arasında yer alıyor. Uzmanlara göre, saç sağlığını destekleyen ve melanin üretimini artıran bazı süper besinler, doğal saç renginin korunmasında önemli bir rol oynuyor.
Ispanak, saç köklerine optimum oksijen temini sağlar ve melanin üretimini destekler. Zengin demir içeriği ile saçın doğal rengini korumaya yardımcı olur.
Biyotin açısından zengin olan ceviz, saç dokularını güçlendirerek beyazlamayı önler. Ayrıca omega-3 yağ asitleriyle saç sağlığını destekler.
C vitamini deposu olan amla, kolajen üretimini artırarak saç pigmentasyonunu iyileştirir ve erken grileşmeyi önler.
Demir ve çinko içeriğiyle susam tohumları, melanin üretimini artırır ve saçın doğal rengini destekler.
Mavi-yeşil alg olan spirulina, saçın genel sağlığını iyileştiren antioksidanlar, vitaminler ve minerallerle doludur.
Antioksidan ve B vitamini kaynağı olan köri yaprakları, saç köklerini besler ve beyazlamayı yavaşlatabilir.
Beta-karoten açısından zengin olan tatlı patates, saç derisinde sağlıklı sebum üretimini destekler, bu da saçın parlak ve canlı görünmesine yardımcı olur.
Beta-karoten içeriği sayesinde saçın doğal rengini korur ve erken beyazlamayı geciktirir.