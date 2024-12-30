Doğal saç renginizi korumak için ne yemelisiniz? Erken grileşmeyi önleyen 10 süper besin

Stres, düzensiz yaşam tarzı ve çevresel faktörler, saçların erken beyazlamasına neden olan başlıca etkenler arasında yer alıyor. Uzmanlara göre, saç sağlığını destekleyen ve melanin üretimini artıran bazı süper besinler, doğal saç renginin korunmasında önemli bir rol oynuyor.