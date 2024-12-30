Muzla tüketilmemesi gereken yiyecekler: Sindirim sağlığına dikkat

Muzun sindirime yardımcı olması ve enerji sağlaması, onu sevilen bir meyve haline getiriyor. Ancak uzmanlar, belirli yiyeceklerle birleştirildiğinde muzun faydalarının azalabileceğini ve sindirim sorunlarına yol açabileceğini belirtiyor.

SÜT VE YOĞURT

Muz, tatlı ve ağır yapısıyla süt ve yoğurtla sıklıkla bir arada tüketilir. Ancak bu kombinasyonlar sindirimi yavaşlatabilir ve laktoz intoleransı olan bireylerde şişkinlik veya mide rahatsızlıklarına yol açabilir. Yoğurtla birlikte muz tüketimi, probiyotiklerin etkisini de azaltabilir.