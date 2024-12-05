Çocuğunuz grip değil alerjik rinit olmuş olabilir! Ebeveynler buna dikkat

Hapşırık nöbetleri, burun tıkanıklığı ve gözlerde kaşıntı gibi şikayetlerle kendini gösteren alerjik rinit, mevsim geçişlerinde milyonlarca kişinin yaşam kalitesini etkiliyor. Özellikle çocuklarda daha frazla meydana gelen "saman nezlesi" olarak bilinen bu rahatsızlık, özellikle polen mevsiminde belirginleşiyor. Uzmanlar, tedavi edilmediğinde daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.
Son yıllarda yapılan araştırmalar, alerjik rinit vakalarının ülkemizde giderek arttığını gösteriyor. Özellikle iklim değişikliği, hava kirliliği ve kentleşme gibi faktörler bu artışın en büyük nedenlerinden biri. Polen, ev tozu akarı, hayvan tüyleri ve küf gibi yaygın alerjenlerle temas, bu rahatsızlığın tetikleyicisi olarak biliniyor.
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Filiz Gülüstan, alerjik rinitin yorgunluk, dikkat dağınıklığı ve hatta astım krizlerine neden olabileceğini belirterek erken tanı ve tedavinin önemine vurgu yapıyor.
Alerjik rinit genellikle soğuk algınlığı ile karıştırılır. Ancak, soğuk algınlığından farklı olarak ateş yapmaz ve belirtiler sürekli tekrar eder. Ayrıca soğuk algınlığı birkaç gün içinde geçerken, alerjik rinit uzun süre devam edebilir. Eğer belirtileriniz kronikleştiyse, bir uzman hekime başvurmanızda fayda var.
Alerjik rinitin kesin bir tedavisi olmamakla birlikte, alerjenlerle teması en aza indirmek tedavinin temelini oluşturur. Ayrıca antihistaminik ilaçlar, burun spreyleri ve bazı durumlarda aşı tedavileri ile semptomlar kontrol altına alınabilir.
Alerjenlerden kaçının: Polen yoğun günlerde dışarı çıkmamaya özen gösterin.
Eve geldiğinizde kıyafetlerinizi değiştirin: Duş almak da alerjenleri vücudunuzdan uzaklaştırır.
Bahçe işlerinden kaçının: Özellikle çim biçmek ve yabani ot temizliği sırasında alerjenlere maruz kalabilirsiniz.
Dışarda çamaşır kurutmayın: Polenler çamaşırlara yapışabilir.
Hepa filtreli süpürge kullanın: Evde toz ve alerjen birikimini önlemek için etkili bir yöntemdir.
Odayı nemlendirin: Buharlı nemlendiriciler burun mukozasını rahatlatabilir.
Polen filtreli klima tercih edin: Camları açmak yerine bu tip klimalarla havalandırma yapabilirsiniz.
İlaçlarınızı düzenli alın: Özellikle bahar aylarında doktor önerisiyle alerji ilaçları kullanın.
Sabah erken saatlerde dışarda bulunmayın: Bu saatlerde polen yoğunluğu daha fazladır.
Ev bitkilerini sınırlayın: Küf oluşumunu önlemek için bitki sayısını azaltın.