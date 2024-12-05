Çocuğunuz grip değil alerjik rinit olmuş olabilir! Ebeveynler buna dikkat

Hapşırık nöbetleri, burun tıkanıklığı ve gözlerde kaşıntı gibi şikayetlerle kendini gösteren alerjik rinit , mevsim geçişlerinde milyonlarca kişinin yaşam kalitesini etkiliyor. Özellikle çocuklarda daha frazla meydana gelen "saman nezlesi" olarak bilinen bu rahatsızlık, özellikle polen mevsiminde belirginleşiyor. Uzmanlar, tedavi edilmediğinde daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

ALERJİK RİNİT NEDEN YAYGINLAŞIYOR?

Son yıllarda yapılan araştırmalar, alerjik rinit vakalarının ülkemizde giderek arttığını gösteriyor. Özellikle iklim değişikliği, hava kirliliği ve kentleşme gibi faktörler bu artışın en büyük nedenlerinden biri. Polen, ev tozu akarı, hayvan tüyleri ve küf gibi yaygın alerjenlerle temas, bu rahatsızlığın tetikleyicisi olarak biliniyor.

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Filiz Gülüstan, alerjik rinitin yorgunluk, dikkat dağınıklığı ve hatta astım krizlerine neden olabileceğini belirterek erken tanı ve tedavinin önemine vurgu yapıyor.

SOĞUK ALGINLIĞIYLA ALERJİK RİNİTİ NASIL AYIRT EDERSİNİZ?

Alerjik rinit genellikle soğuk algınlığı ile karıştırılır. Ancak, soğuk algınlığından farklı olarak ateş yapmaz ve belirtiler sürekli tekrar eder. Ayrıca soğuk algınlığı birkaç gün içinde geçerken, alerjik rinit uzun süre devam edebilir. Eğer belirtileriniz kronikleştiyse, bir uzman hekime başvurmanızda fayda var.