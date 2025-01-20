Chery’ye zorlu rakip! MG ES5 Türkiye’de kaç TL’den satışa çıkacak?

Çin merkezli otomotiv devi SAIC Motor, Türkiye pazarına MG ES5 ile iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. 515 kilometreye varan menzili ve gelişmiş teknolojik özellikleriyle dikkat çeken bu elektrikli SUV, uygun fiyatıyla dikkat çekiyor.
MG ES5 TANITILDI
Elektrikli araç piyasasında hızla yükselen Çin merkezli SAIC Motor, yeni elektrikli SUV modeli MG ES5 ile Türkiye pazarına güçlü bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Uygun fiyat ve iddialı teknik özellikleriyle dikkat çeken bu model, Türkiye'de elektrikli otomobil sektöründe rekabeti kızıştıracak gibi görünüyor.
1. Batarya ve Menzil
MG ES5, kullanıcılara iki farklı batarya seçeneği sunuyor:
62,2 kWh batarya ile 515 km menzil (CLTC standartlarına göre).
49,1 kWh batarya ile 425 km menzil.
Bu sayede hem uzun yol hem de şehir içi kullanımda geniş bir tercih aralığı sağlıyor.
2. Performans
Arka tekerlekten çekişli motoru ile:
170 beygir güç ve 250 Nm tork üretiyor.
0'dan 100 km/s hızlanması sadece 8 saniye sürüyor.
Hızlı ve dinamik bir sürüş deneyimi sunuyor.
3. Teknolojik Donanım
MG ES5, modern teknolojiye uygun donanımlarıyla dikkat çekiyor:
15,6 inç 2,5K çözünürlüklü bilgi-eğlence ekranı.
10,25 inç dijital gösterge paneli.
AliOS tabanlı Banma işletim sistemi.
Isı pompalı termal yönetim sistemi.
462 litre bagaj hacmi.
V2L desteği sayesinde 6,6 kW'a kadar elektrik besleme özelliği.
4. Şarj Özellikleri
Hızlı şarj desteği, MG ES5'in günlük kullanımdaki pratikliğini artırıyor:
Batarya, %30'dan %80 doluluğa sadece 21 dakikada ulaşıyor.
FİYATI NE KADAR OLACAK?
MG ES5, Çin'de 14.000 ila 21.000 dolar arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu. Ancak Türkiye'de uygulanacak vergiler ve diğer maliyetler nedeniyle başlangıç fiyatının yaklaşık 1 milyon TL seviyelerinde olması bekleniyor. Aracın, 2025 yılı içerisinde Türkiye yollarında olması planlanıyor. Bu fiyat aralığında, sunduğu teknoloji ve menzil değerleriyle MG ES5'in, elektrikli otomobil pazarında büyük bir ilgi görmesi öngörülüyor.