Chery’ye zorlu rakip! MG ES5 Türkiye’de kaç TL’den satışa çıkacak?

Çin merkezli otomotiv devi SAIC Motor, Türkiye pazarına MG ES5 ile iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. 515 kilometreye varan menzili ve gelişmiş teknolojik özellikleriyle dikkat çeken bu elektrikli SUV, uygun fiyatıyla dikkat çekiyor.

Fotoğraflar: MG

MG ES5 TANITILDI

Elektrikli araç piyasasında hızla yükselen Çin merkezli SAIC Motor, yeni elektrikli SUV modeli MG ES5 ile Türkiye pazarına güçlü bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Uygun fiyat ve iddialı teknik özellikleriyle dikkat çeken bu model, Türkiye'de elektrikli otomobil sektöründe rekabeti kızıştıracak gibi görünüyor.

MG ES5'in Öne Çıkan Özellikleri

1. Batarya ve Menzil

MG ES5, kullanıcılara iki farklı batarya seçeneği sunuyor:

62,2 kWh batarya ile 515 km menzil (CLTC standartlarına göre).

49,1 kWh batarya ile 425 km menzil.

Bu sayede hem uzun yol hem de şehir içi kullanımda geniş bir tercih aralığı sağlıyor.

2. Performans

Arka tekerlekten çekişli motoru ile:

170 beygir güç ve 250 Nm tork üretiyor.

0'dan 100 km/s hızlanması sadece 8 saniye sürüyor.

Hızlı ve dinamik bir sürüş deneyimi sunuyor.