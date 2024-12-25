Bunu duyduktan sonra ağzınıza sürmeyeceksiniz! Krem peynir tüketenler çok üzülecek

Kahvaltı sofralarının sevilen lezzetlerinden krem peynir, yapılan araştırmalarla birlikte tartışmaların odağına yerleşti. Sağlıklı beslenme konusunda uzmanlardan gelen açıklamalar, krem peynirin içerdiği bazı maddelerin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini ortaya koyuyor.

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UZMANLARDAN KRİTİK UYARI

Son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar, krem peynirdeki bazı içeriklerin kanser riskini artırabileceğini ortaya koyuyor. Özellikle bazı krem peynir markalarında yer alan yüksek oranda trans yağlar ve katkı maddeleri, vücuttaki hücre yapısını bozarak kansere yol açabilecek potansiyel riskler taşıyor.

2024 yılında Nutrient Journal'da yayımlanan bir araştırmaya göre, düzenli olarak yüksek oranda işlenmiş gıda tüketen bireylerin kanser türlerinden biri olan mide kanserine yakalanma olasılığı önemli ölçüde artıyor. Krem peynirin içerisindeki katkı maddeleri ve aşırı yağ oranı da bu risk faktörlerini artırıyor.