BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 26 Şubat 2025 Çarşamba kar tatili olan iller! Valilikler açıkladı

Türkiye genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve soğuk hava, öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde birçok ilde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilmişti. 26 Şubat 2025 Çarşamba günü için de valiliklerden gelecek tatil duyuruları merak konusu oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, yurdun bazı bölgelerinde kar yağışı devam ediyor. Özellikle Karadeniz'in yüksek kesimleri, Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun bazı noktalarında yoğun kar yağışı bekleniyor. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtilirken, valiliklerden okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair açıklamalar gelmeye başladı.

26 ŞUBAT 2025 ÇARŞAMBA GÜNÜ KAR TATİLİ OLAN İLLER VE İLÇELER

Valiliklerden yapılan resmi açıklamalara göre, 26 Şubat Çarşamba günü kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi. İşte kar tatili ilan edilen yerler:

🔴IĞDIR'IN BAZI KÖYLERİNDE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Iğdır'da bazı köy okullarında eğitime 1 gün ara verildi.



Valilikten yapılan açıklamada, kentin yüksek kesimli bölgelerinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu bildirildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"İlimiz merkezine bağlı Kervansaray, Taşlıca, Pınarbaşı, Mezra, Zor, Aliköçek, Alibeyköy ve Gürpınar köylerindeki ilk ve orta dereceli okullarda olumsuz hava koşulları sebebiyle 26 Şubat Çarşamba günü eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir."

🔴VAN'IN ÖZALP ÇALDIRAN VE SARAY İLÇELERİNDE KAR NEDENİYLE EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

Van'ın Çaldıran, Özalp ile Saray ilçelerinde kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.



Çaldıran Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, ilçede olumsuz hava şartları etkisini sürdürüyor.



Kar, tipi ve buzlanma nedeniyle ilçede bugün eğitim ve öğretime ara verildi.



Hamile ve engelli kamu personeli ile çocuğu kreşe ve anaokuluna giden kamu çalışanı anneler de izinli sayılacak.



Saray'da da yoğun kar nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

🔴 DENİZLİ'NİN ÇİVRİL İLÇESİNDE TAŞIMALI EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Denizli'nin Çivril ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçe genelinde olumsuz havanın etkili olduğu belirtildi.



Açıklamada "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilçemizde taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verilmesi kararlaştırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

🔴 ORDU

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, il genelinde eğitime tamamen ara verilmezken bazı ilçelerde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi. Tatil edilen ilçeler ve detaylı bilgi valilik tarafından paylaşıldı.

🔴 GİRESUN'UN BAZI İLÇELERİNDE YARIN EĞİTİME ARA VERİLDİ

Giresun'un bazı ilçelerinde kar nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Çanakçı, Dereli, Güce ve Yağlıdere ilçelerinde kar ve buzlanma riski nedeniyle tüm eğitim kademelerinde eğitim öğretime yarın ara verildiği belirtildi. Açıklamada, Giresun merkez ile Bulancak, Doğankent, Espiye, Görele, Keşap, Piraziz ve Tirebolu ilçelerinde de belde ile köy okullarında eğitime ara verildiği kaydedildi

🔴 KASTAMONU'NUN 8 İLÇESİNDE YARIN EĞİTİME ARA VERİLDİ

Kastamonu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 8 ilçede eğitime ara verildi.



Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, kent genelinde etkili olan kar ve buzlanma nedeniyle Cide ilçesinde taşımalı eğitime, Devrekani, İnebolu, Doğanyurt, Küre, Bozkurt, Şenpazar ve Çatalzeytin ilçelerinde de tüm okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.

🔴 BARTIN'DA TAŞIMALI EĞİTİME KAR TATİLİ

Bartın'da olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitimi 1 gün ara verildi. Bartın Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde meydana gelen yoğun kar yağışı sonrası oluşan buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntılar ve diğer olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla ilimiz genelindeki tüm ilk ve ortaöğretim okullarında 'taşımalı eğitim gören ögrencilerimiz için' 26 Şubat 2025 Çarsamba günü eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.

🔴 SİNOP'TA EĞİTİME KAR ENGELİ

Sinop'ta etkili olan kar yağışı, buzlanma ve don nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi. Sinop Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 26 Şubat 2025 Çarşamba günü bazı kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı bildirildi. Valilikten yapılan duyuruya göre, Ayancık, Dikmen ve Türkeli ilçelerinde eğitim-öğretime tamamen ara verildi. Bunun yanı sıra, Merkez ile Durağan ve Gerze ilçelerindeki köylerde ise sadece taşımalı eğitim yapılmayacak.Kamu kurumlarında görev yapan engelli, malul, ağır kronik hastalığı bulunan ve hamile personel ile güvenlik ve sağlık birimleri haricindeki 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın kamu çalışanları idari izinli sayılacak. Ayrıca, Erfelek ilçesine bağlı Soğucalı, Tombul, Çayır, Ormantepe, Himmetoğlu, Hürremşah, Sorgun, Avlağasökü, Tatlıca, Aydınlar, Kızılcaelma, Emirhalil, Kaldırayak, Horzum ve Kazmasökü köylerinde görev yapan veya ikamet eden kamu görevlisi engelliler ve hamileler de idari izin kapsamına alındı.

🔴 SAMSUN'DA EĞİTİME KAR ENGELİ SÜRÜYOR: 1 GÜN DAHA TATİL

Samsun Valisi Orhan Tavlı, olumsuz hava şartları nedeniyle 26 Şubat Çarşamba günü de il genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Vali Orhan Tavlı yaptığı açıklamada, "Samsunlu hemşehrilerimiz, sevgili öğrencilerimiz, kıymetli öğretmenlerimiz ve velilerimiz, ilimizde etkili olan kar yağışı sonrasında meydana gelen don ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği değerlendirildiğinden tedbir amaçlı olarak ilimiz genelindeki Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı tüm resmi/özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı kreşlerde, müftülüğe bağlı ihtiyaç odaklı gündüzlü ve 4-6 yaş Kur'an kurslarında 26 Şubat 2025 Çarşamba günü eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli; hamileler, engelliler, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler de 1 gün idari izinli sayılacaktır" dedi.

🔴 ARTVİN VE RİZE'DE TÜM OKULLARDA, TRABZON'DA BAZI İLÇELERDE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Artvin ve Rize'de tüm okullarda, Trabzon'da ise bazı ilçelerde yarın eğitime ara verildi. Artvin Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji İl Müdürlüğünden alınan son verilere göre il genelinde yoğun kar ve soğuk havanın bu geceden itibaren etkisini artırarak yarın da devam etmesinin beklendiği kaydedildi. Buzlanma nedeniyle ulaşımda olumsuzlukların yaşanabileceğine dikkat çekilen açıklamada, "Öğrencilerimizin, vatandaşlarımızın güvenliği için il genelindeki tüm eğitim kurumlarında 26 Şubat Çarşamba günü eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı. Kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve bakmakla yükümlü olduğu engelli çocuğu bulunan personelin de aynı tarihte idari izinli sayılacağı bildirildi.

🔴 RİZE'DE DE KAR NEDENİYLE EĞİTİME YARIN ARA VERİLDİ.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşullarının devam ettiği belirtildi. Açıklamada, oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla, öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği göz önünde bulundurularak yarın tüm kurumlarda eğitime 1 gün ara verildiği aktarıldı. Kamuda çalışan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan anneler ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

🔴 TRABZON'DA DA BAZI İLÇELERDE YARIN EĞİTİME ARA VERİLDİ.

Alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle Köprübaşı ilçesinde tüm okullarda, Akçaabat, Şalpazarı, Sürmene, Çarşıbaşı, Of, Düzköy, Ortahisar, Maçka, Hayrat, Beşikdüzü, Dernekpazarı, Vakfıkebir ve Tonya ilçesinde taşımalı eğitim yapılan okullarda yarın eğitim yapılmayacak. Araklı ilçesindeki Yeşilyurt, Çankaya, Erenler, Taştepe, Değirmencik ve Yeşilce İlkokulu/Ortaokulu ile tüm taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime ara verildi. Arsin ilçesindeki Kuzguncuk Cemal Azmi Bey ile Yeşilköy Şehit Haydar Arslan İlkokulu/Ortaokulu, Yeşilyalı İmam Hatip Ortaokulu, Işıklı Şehit Fahrettin Sarı Ortaokulu, Atayurt İlkokulu/İmam Hatip Ortaokulu, Yeşilce Özel Eğitim Meslek Okulu ile karın yoğun olduğu yüksek kesimlerden merkezdeki taşımalı eğitim veren okullarda da eğitim yapılmayacak. Çaykara ilçesine bağlı Karaçam, Taşkıran ve Uzungöl mahallelerindeki ilkokul ve ortaokulların tamamında, ilçe merkezindeki taşımalı eğitim yapılan okullarda, Yomra ilçesine bağlı Çamlıyurt, Maden, Oymalı ve Özdil mahallelerinde ilkokul, ortaokul ve lisede taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime ara verildi.