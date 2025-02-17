Bugün okullar tatil mi? 18 Şubat 2025 kar tatili olan iller listesi

Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası ve Altay Kar Fırtınası'nın etkisiyle İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok ilde kar yağışının beklenmesi, 18 Şubat Salı günü okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda merak uyandırdı.

Tüm yurtta hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düşecek . Kuzey, iç ve doğu bölgelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Karadeniz bölgesinin kıyı şeridinde ve Doğu Anadolu 'da kuvvetli kar görülebilir.

Marmara ve Batı Karadeniz'de sıcaklıklar hızla düşecek. Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava kütlesi etkili olacak.

🌦️ Türkiye, yarından itibaren yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, hava sıcaklıkları 8 ila 12 derece düşecek. Başta Ankara ve İstanbul olmak üzere pek çok ilde kar yağışı görülecek. Bu gelişme, " 18 Şubat'ta okullar tatil mi? " sorusunu gündeme getirdi.

🎓 OKULLAR TATİL Mİ?

KASTAMONU

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olumsuz hava şartları nedeniyle kent merkezinde taşımalı eğitime bugün ara verildiğini duyurdu.

Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada ise bölgede kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.

Olumsuz hava şartları nedeniyle Küre, Doğanyurt ve Azdavay ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında, kent merkezi ile İnebolu, Ağlı, Abana, Bozkurt, Devrekani, Şenpazar, Çatalzeytin ve Seydiler ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

SİNOP

Sinop'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve ilçelerde taşımalı eğitime bugün ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre, kent genelindeki olumsuz hava koşullarının devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Önleyici tedbir olarak kent ve ilçelerde 18 Şubat Salı günü eğitim-öğretime ara verildiği aktarılan açıklamada, taşımalı eğitim kapsamında görev yapan kamu görevlisi engelliler ve hamilelerin de yarın idari izinli sayılacakları kaydedildi.