Bu giysi tuvalet kapağından dört kat daha fazla mikrop barındırıyor

Soğuk havalarda sıkça kullanılan eldivenler, düşündüğünüzden çok daha fazla bakteri barındırıyor olabilir. Uzmanların yaptığı araştırmalar, bu kıyafetin iç ve dış yüzeylerinde yüksek seviyede mikrop tespit edildiğini ortaya koydu.
HANGİ ELDİVEN TÜRÜ DAHA FAZLA BAKTERİ İÇERİYOR?
Hijyen ve temizlik şirketi Initial Washroom Hygiene tarafından yapılan incelemelerde, 50 çift eldiven ve eldiven tipi aksesuar test edildi. Çalışmaya göre, bisiklet eldivenleri en yüksek bakteri oranına sahipken, yün eldivenler ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sırada ise süet eldivenler bulunuyor.
Araştırmacılar, bazı eldivenlerde 4.000 birimi aşan biyolojik kirlilik seviyeleri tespit etti. Karşılaştırma açısından, bir tuvalet kapağında ortalama 220 birim biyolojik madde bulunduğu belirtiliyor.
MİKROPLAR NASIL ÖLÇÜLDÜ?
Araştırmacılar, eldivenlerde bakteri, virüs ve mantar varlığını tespit etmek için ATP biyolüminesans testi uyguladı. Bu test, adenozin trifosfat (ATP) adı verilen ve canlı hücrelerde bulunan bir molekülü ölçerek yüzeylerin mikrop seviyesini belirliyor.
UZMANLARDAN UYARILAR
Araştırmayı yürüten Initial Washroom Hygiene teknik müdürü Jamie Woodhall, eldivenlerin gün içinde birçok kirli yüzeye temas ettiğini belirtiyor:
"Eldivenler toplu taşımada tutacaklardan, kapı kollarına, telefonlardan alışveriş poşetlerine kadar birçok yüzeyle temas ediyor. Ayrıca, yıkanmamış ellerle takılan eldivenlerin iç yüzeyi de bakteri taşıyabiliyor."
ELDİVEN KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Ellerinizi yıkamadan eldiven takmayın ve çıkardıktan sonra mutlaka temizleyin.
Eldivenlerinizi düzenli olarak yıkayın veya dezenfekte edin.
Tek kullanımlık eldivenleri tekrar kullanmaktan kaçının.
Kirli yüzeylere dokunduktan sonra eldivenlerle yüzünüze dokunmamaya özen gösterin.