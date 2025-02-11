Bu giysi tuvalet kapağından dört kat daha fazla mikrop barındırıyor

Soğuk havalarda sıkça kullanılan eldivenler, düşündüğünüzden çok daha fazla bakteri barındırıyor olabilir. Uzmanların yaptığı araştırmalar, bu kıyafetin iç ve dış yüzeylerinde yüksek seviyede mikrop tespit edildiğini ortaya koydu.

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HANGİ ELDİVEN TÜRÜ DAHA FAZLA BAKTERİ İÇERİYOR?

Hijyen ve temizlik şirketi Initial Washroom Hygiene tarafından yapılan incelemelerde, 50 çift eldiven ve eldiven tipi aksesuar test edildi. Çalışmaya göre, bisiklet eldivenleri en yüksek bakteri oranına sahipken, yün eldivenler ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sırada ise süet eldivenler bulunuyor.

Araştırmacılar, bazı eldivenlerde 4.000 birimi aşan biyolojik kirlilik seviyeleri tespit etti. Karşılaştırma açısından, bir tuvalet kapağında ortalama 220 birim biyolojik madde bulunduğu belirtiliyor.

MİKROPLAR NASIL ÖLÇÜLDÜ?

Araştırmacılar, eldivenlerde bakteri, virüs ve mantar varlığını tespit etmek için ATP biyolüminesans testi uyguladı. Bu test, adenozin trifosfat (ATP) adı verilen ve canlı hücrelerde bulunan bir molekülü ölçerek yüzeylerin mikrop seviyesini belirliyor.