Alzheimer'a karşı büyük buluş! Milyonların uyguladığı diyetle bağlantı keşfedildi

Yeni bir araştırma, yaygın bir diyet yönteminin Alzheimer hastalığıyla bağlantılı olabileceğini ortaya koydu. Uzmanlar, bu beslenme şeklinin bilişsel işlevleri olumlu yönde etkileyebileceğini belirtiyor.
Alzheimer hastalığının ilerleyişini yavaşlatabilecek ya da belirtilerini tersine çevirebilecek bir diyet yöntemi ortaya çıktı. ABD'deki California San Diego Üniversitesi'nden bilim insanları, aralıklı oruç (intermittent fasting) diyetinin beyin sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini gözler önüne seren yeni bir araştırma yayımladı.
📌 ZİHİN AÇAN BESLENME DÜZENİ
Araştırmaya göre, günde 10 saatlik bir beslenme penceresi içinde yemek yiyen bireylerde bilişsel işlevlerde iyileşme ve Alzheimer ile bağlantılı amiloid protein birikiminin azalması gözlemlendi. Örneğin, sabah 08.00'de kahvaltı yapan biri için bu yöntemde akşam 18.00'den sonra yemek yemek yasak.
Deney fareleri üzerinde yapılan çalışma, bu yöntemin hafızayı güçlendirdiğini, uyku düzenini iyileştirdiğini ve hastalığın belirtilerini tersine çevirebileceğini gösterdi. Araştırmanın baş yazarı nörobilimci Dr. Paula Desplats, bulguların günlük hayata kolayca uygulanabilir olduğunu belirtti:
"Ne yazık ki Alzheimer ailemi etkiledi ve her zaman hastalara fayda sağlayabilecek bilimsel çalışmalar yapmayı hedefledim. Zaman kısıtlamalı beslenme, insanların hemen ve kolayca hayatlarına dahil edebileceği bir strateji."
📌 UYKU DÜZENİ İLE ALZHEİMER ARASINDAKİ BAĞLANTI
Bilim insanları, Alzheimer hastalarının yaklaşık %80'inin uyku düzeninde bozulma yaşadığını, gece uyanıklık süresinin uzadığını ve bunun bilişsel fonksiyonları kötüleştirdiğini belirtiyor. Çalışmaya göre, sirkadiyen ritim bozukluğu (vücudun biyolojik saati) hastalığın ilerlemesine katkıda bulunabilir.
Dr. Desplats, sirkadiyen ritimdeki düzensizliğin Alzheimer'ın bir sonucu değil, tam tersine hastalığın nedenlerinden biri olabileceğini ifade etti:
"Bu zamana kadar sirkadiyen düzensizliklerin Alzheimer nedeniyle ortaya çıktığını düşünüyorduk. Ancak aslında tam tersi olabilir; yani bu düzensizlikler hastalığın ana itici güçlerinden biri olabilir."
📌 AMİLOİD PLAKLAR KÜÇÜLMEYE BAŞLADI!
Araştırma kapsamında genetik olarak Alzheimer geliştirmesi sağlanan fareler iki gruba ayrıldı. Bir grup gün boyunca istediği zaman yemek yerken, diğer grup yalnızca 6 saatlik bir pencerede beslenebildi. Üç ayın sonunda, aralıklı oruç yapan farelerin beyinlerinde amiloid plakların küçüldüğü ve bilişsel testlerde daha iyi performans sergiledikleri tespit edildi.
"Hatta önceden var olan amiloid plakların bile küçüldüğünü gördük. Bu da sistem tarafından temizlendiklerini gösteriyor." – Dr. Paula Desplats
📌 ARALIKLI ORUÇ BEYNİ NASIL KORUYOR?
Bu yeni araştırma, zaman kısıtlamalı beslenmenin Alzheimer hastalığının temelinde yer alan biyolojik süreçleri doğrudan etkileyebileceğini ortaya koyuyor. Sirkadiyen ritme uygun bir beslenme düzeni;
✅ Amiloid birikimini azaltabilir,
✅ Bilişsel fonksiyonları geliştirebilir,
✅ Uyku düzenini iyileştirebilir,
✅ Hastalığın ilerlemesini yavaşlatabilir.
Aralıklı oruç, aynı zamanda kan basıncını düşürme, insülin seviyelerini düzenleme ve diyabeti önleme gibi faydalar sağlıyor.
📌 HOLLYWOOD ÜNLÜLERİ DE UYGULUYOR
Aralıklı oruç, yalnızca bilim insanlarının değil, ünlü isimlerin de dikkatini çekmiş durumda. Beyoncé, Hugh Jackman, Jennifer Aniston, Vanessa Hudgens, Jimmy Kimmel ve Terry Crews gibi isimler de bu beslenme düzenini takip ediyor.
Jennifer Aniston 2019 yılında yaptığı açıklamada şu sözleriyle dikkat çekmişti:
"Aralıklı oruç yapıyorum, sabahları hiçbir şey yemiyorum. 16 saat boyunca katı gıda almamak vücudumda büyük fark yarattı."
📌 ALZHEİMER'A KARŞI YENİ UMUT
Bu yeni çalışma, zaman kısıtlamalı beslenmenin beyin sağlığını nasıl koruyabileceğini gözler önüne seriyor. Bilim insanları, bu yöntemin insanlar üzerindeki uzun vadeli etkilerini araştırmaya devam ediyor.