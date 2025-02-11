Alzheimer'a karşı büyük buluş! Milyonların uyguladığı diyetle bağlantı keşfedildi

Yeni bir araştırma, yaygın bir diyet yönteminin Alzheimer hastalığıyla bağlantılı olabileceğini ortaya koydu. Uzmanlar, bu beslenme şeklinin bilişsel işlevleri olumlu yönde etkileyebileceğini belirtiyor.

Fotoğraflar: AA

Alzheimer hastalığının ilerleyişini yavaşlatabilecek ya da belirtilerini tersine çevirebilecek bir diyet yöntemi ortaya çıktı. ABD'deki California San Diego Üniversitesi'nden bilim insanları, aralıklı oruç (intermittent fasting) diyetinin beyin sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini gözler önüne seren yeni bir araştırma yayımladı.

📌 ZİHİN AÇAN BESLENME DÜZENİ

Araştırmaya göre, günde 10 saatlik bir beslenme penceresi içinde yemek yiyen bireylerde bilişsel işlevlerde iyileşme ve Alzheimer ile bağlantılı amiloid protein birikiminin azalması gözlemlendi. Örneğin, sabah 08.00'de kahvaltı yapan biri için bu yöntemde akşam 18.00'den sonra yemek yemek yasak.

Deney fareleri üzerinde yapılan çalışma, bu yöntemin hafızayı güçlendirdiğini, uyku düzenini iyileştirdiğini ve hastalığın belirtilerini tersine çevirebileceğini gösterdi. Araştırmanın baş yazarı nörobilimci Dr. Paula Desplats, bulguların günlük hayata kolayca uygulanabilir olduğunu belirtti:

"Ne yazık ki Alzheimer ailemi etkiledi ve her zaman hastalara fayda sağlayabilecek bilimsel çalışmalar yapmayı hedefledim. Zaman kısıtlamalı beslenme, insanların hemen ve kolayca hayatlarına dahil edebileceği bir strateji."