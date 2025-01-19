Kadraj Bi Bak BİM 21-24 Ocak 2025 aktüel ürünler! Emsan,Tefal, Paşabahçe'de dev indirim

BİM 21-24 Ocak 2025 aktüel ürünler! Emsan,Tefal, Paşabahçe'de dev indirim

BİM 17-20 Ocak tarihlerine özel aktüel indirimli ürünler listesi yayımlandı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği katalogda süt ürünlerinden kişisel bakıma kadar birçok ürün uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. İşte BİM'in bu hafta sunacağı fırsat ürünleri...

Giriş Tarihi: 19.01.2025 16:05 Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 16:06
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BİM 21-24 Ocak 2025 aktüel ürünler! Emsan,Tefal, Paşabahçe’de dev indirim

BİM 21-24 Ocak tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Bu hafta elektronik ürünlerden ev eşyalarına, tekstilden mutfak gereçlerine kadar birçok kategoride indirimler dikkat çekiyor.

Fotoğraflar: BİMFotoğraflar: BİM

🛒 21-24 OCAK BİM AKTÜEL İNDİRİMLERİ

Süt ve Kahvaltılık Ürünler
🧀 Aknaz Tam Yağlı Klasik Beyaz Peynir 600 g – 134 TL
🥛 Dost Yarım Yağlı Yoğurt 2500 g – 72,50 TL
🥛 Tam Yağlı Kaymaklı Tava Yoğurt 1500 g – 66,50 TL

24 Ocak24 Ocak

Temel Gıda Ürünleri
🫒 Naturel Sızma Zeytinyağı 1L – 185 TL
🥚 30'lu Yumurta – 142,50 TL
🧀 Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri Bahçıvan 1kg – 179 TL

Kişisel Bakım Ürünleri
🧼 Dalan Katı Sabun 900 g – 82,50 TL

24 Ocak indirimleri ( Emsan, Tefal, Paşabahçe )24 Ocak indirimleri ( Emsan, Tefal, Paşabahçe )

📺 Elektronik ve Ev Aletleri
💻 Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set – 8.450 TL
📺 LG 65 İnç Smart 4K Ultra HD HDR Led TV – 34.999 TL
🧹 Onvo Dikey Şarjlı Süpürge – 4.290 TL
❄️ Buz Başlıklı IPL Lazer Epilasyon Cihazı – 2.290 TL

🍳 Mutfak Ürünleri
🍲 Tefal Düdüklü Tencere – 3.850 TL
🥤 Stanley Outdoor Termos 1,3 L – 1.490 TL


🍳 Emsan Karnıyarık Tenceresi ~26 cm – 799 TL
🥞 6 Gözlü Pankek Tavası ~30 cm – 249 TL


👗 Giyim ve Tekstil Ürünleri
🧣 Modanisa Şal – 129 TL
👚 Kadın Tunik – 249 TL


👕 Erkek Polar Gömlek – 279 TL
🛌 Kadın Pijama Takımı – 299 TL

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