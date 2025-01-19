BİM 21-24 Ocak 2025 aktüel ürünler! Emsan,Tefal, Paşabahçe’de dev indirim

BİM 21-24 Ocak tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Bu hafta elektronik ürünlerden ev eşyalarına, tekstilden mutfak gereçlerine kadar birçok kategoride indirimler dikkat çekiyor.
Süt ve Kahvaltılık Ürünler
🧀 Aknaz Tam Yağlı Klasik Beyaz Peynir 600 g – 134 TL
🥛 Dost Yarım Yağlı Yoğurt 2500 g – 72,50 TL
🥛 Tam Yağlı Kaymaklı Tava Yoğurt 1500 g – 66,50 TL
Temel Gıda Ürünleri
🫒 Naturel Sızma Zeytinyağı 1L – 185 TL
🥚 30'lu Yumurta – 142,50 TL
🧀 Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri Bahçıvan 1kg – 179 TL
Kişisel Bakım Ürünleri
🧼 Dalan Katı Sabun 900 g – 82,50 TL
📺 Elektronik ve Ev Aletleri
💻 Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set – 8.450 TL
📺 LG 65 İnç Smart 4K Ultra HD HDR Led TV – 34.999 TL
🧹 Onvo Dikey Şarjlı Süpürge – 4.290 TL
❄️ Buz Başlıklı IPL Lazer Epilasyon Cihazı – 2.290 TL
🍳 Mutfak Ürünleri
🍲 Tefal Düdüklü Tencere – 3.850 TL
🥤 Stanley Outdoor Termos 1,3 L – 1.490 TL
🍳 Emsan Karnıyarık Tenceresi ~26 cm – 799 TL
🥞 6 Gözlü Pankek Tavası ~30 cm – 249 TL
👗 Giyim ve Tekstil Ürünleri
🧣 Modanisa Şal – 129 TL
👚 Kadın Tunik – 249 TL
👕 Erkek Polar Gömlek – 279 TL
🛌 Kadın Pijama Takımı – 299 TL