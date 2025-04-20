Banyo Paspaslarını Çamaşır Makinesine Atmayın! Makinenizi Parçalayabilir

Amerika Birleşik Devletleri’nde 30 yılı aşkın süredir beyaz eşya tamirciliği yapan Scott Flint kendi sosyal medya hesabından geçtiğimiz aylarda yaptığı bir paylaşımda evde yapılan en yaygın temizlik hatalarından birine dikkat çekti. Flint’e göre, banyo paspaslarını çamaşır makinesinde yıkamak, makineye onarılamaz zararlar verebiliyor. Özellikle kauçuk tabanlı paspaslar, yüksek sıcaklıkta parçalanarak motor ve tahliye sistemini tıkayabiliyor.

Giriş Tarihi: 20.04.2025 23:56 Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 00:08 PAYLAŞ ABONE OL

Banyo paspaslarını çamaşır makinesinde yıkamak neredeyse her evde uygulanan yaygın bir yöntem. Ancak California merkezli tamir teknisyeni Scott Flint'e göre bu alışkanlık, çamaşır makinelerinin ömrünü ciddi biçimde kısaltıyor. Aşırı su emen paspaslar, sıkma sırasında oluşan ağırlıkla makinenin iç sistemini zorlayarak motor arızalarına ve yüksek maliyetli tamir ihtiyaçlarına yol açabiliyor.

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi 🧼 Herkesin yaptığı büyük hata: Paspasları makinede yıkamak Ev temizliğinde pratikliğe önem veren pek çok kişi, banyo paspaslarını doğrudan çamaşır makinesine atıyor. Ancak ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 30 yılı aşkın süredir beyaz eşya tamirciliği yapan Scott Flint, bu alışkanlığın ciddi sonuçlara yol açabileceğini belirtiyor. "Banyo paspasları çamaşır makinelerinin katilidir" diyen Flint, özellikle kauçuk tabanlı ya da kalın dokulu paspasların makineyi tamamen bozabileceğine dikkat çekiyor.