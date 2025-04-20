Banyo Paspaslarını Çamaşır Makinesine Atmayın! Makinenizi Parçalayabilir

Banyo paspaslarını çamaşır makinesinde yıkamak neredeyse her evde uygulanan yaygın bir yöntem. Ancak California merkezli tamir teknisyeni Scott Flint'e göre bu alışkanlık, çamaşır makinelerinin ömrünü ciddi biçimde kısaltıyor. Aşırı su emen paspaslar, sıkma sırasında oluşan ağırlıkla makinenin iç sistemini zorlayarak motor arızalarına ve yüksek maliyetli tamir ihtiyaçlarına yol açabiliyor.
🧼 Herkesin yaptığı büyük hata: Paspasları makinede yıkamak
Ev temizliğinde pratikliğe önem veren pek çok kişi, banyo paspaslarını doğrudan çamaşır makinesine atıyor. Ancak ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 30 yılı aşkın süredir beyaz eşya tamirciliği yapan Scott Flint, bu alışkanlığın ciddi sonuçlara yol açabileceğini belirtiyor. "Banyo paspasları çamaşır makinelerinin katilidir" diyen Flint, özellikle kauçuk tabanlı ya da kalın dokulu paspasların makineyi tamamen bozabileceğine dikkat çekiyor.
⚠️ Makinenin iç aksamını tahrip edebilir
Flint'in verdiği bilgilere göre, banyo paspasları yüksek oranda su emer ve bu da onları normal çamaşırlara göre çok daha ağır hale getirir. Çamaşır makinelerinin yüksek devirde yaptığı sıkma işlemi sırasında oluşan ekstra kuvvet, tambur ve motor gibi hassas parçalara zarar verebilir. Özellikle kauçuk tabanlı paspaslar, yüksek sıcaklıkta çözünüp tahliye pompasını tıkayarak sistemin tamamen çökmesine yol açabilir.
💸 Onarım masrafları cep yakabilir
Scott Flint, "Bir paspas yüzünden makineyi kaybetmek istemiyorsanız, onu makineye atmayın" diyerek uyarıyor.