👨‍👩‍👧‍👦 EBEVEYNLERDEN ÇAĞRI: "SEZGİLERİNİZE GÜVENİN"

Frances ve Ceri Menai-Davis çifti, oğullarının ölümü sonrası başka ailelerin aynı acıyı yaşamaması için kampanya başlattı. "Bir şey doğru gelmiyorsa, hissediyorsanız, mutlaka doktora danışın" diyen aile, "çocuğunuzu en iyi siz tanırsınız" mesajını veriyor.

Hugh'un anısını yaşatmak için "It's Never You" adını verdikleri yardım kuruluşuyla şu ana kadar 40.000 £ topladılar. Kuruluş, çocukları kanserle savaşan ailelere duygusal ve maddi destek sağlıyor.