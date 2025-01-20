Ayşe Barım'a soruşturmada oyuncu Deniz Işın "mağdur" olarak ifadeye çağrıldı

Sinema ve dizi sektörü, Serenay Sarıkaya gibi birçok ünlü ismin menajeri Ayşe Barım'ın sektördeki kirli ağı ile sarsıldı.
Sektördeki birçok isim mağdur olduğunu ifade ederken oyuncu Deniz Işın, sosyal medyada kadın dayanışması çağrısı yapanlara sert tepki göstermişti.
ÇOK YETENEKLİ KADIN OYUNCULARIN ÖNÜNÜ KESTİ
Işın, "Kadın dayanışması istediğiniz kadın yüzünden kaç tane kadın oyuncunun hakkına girildiğini düşündünüz mü hiç? Kendisi bizzat işlerime engel olmaya kalktı, tanıdığım çok yetenekli kadın oyuncuların önünü kesti. Eğer bi mafyalaşma varsa kadın ve insan hakları savunucusu olarak en çok sizin ses çıkarmanız gerek. Kime kimi peşkeş çekti bilemem ama şaşırmam. Sırası geldi diye delirmeyin elbet kokusu çıkacaktı." diyerek işlerine engel olunduğunu açıkladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı olan menajer Barım hakkında sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar ve haberlerdeki iddiaları ihbar kabul edilip, maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için resen başlatılan soruşturma sürüyor.
DENİZ IŞIN İFADEYE ÇAĞRILDI
Soruşturma kapsamında Deniz Işın, "mağdur" sıfatıyla ifade vermesi için savcılığa çağrıldı.
ID İletişimin kurucusu olan ve birçok ünlü oyuncunun menajerliğini yapan Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü.