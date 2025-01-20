Ayşe Barım'a soruşturmada oyuncu Deniz Işın "mağdur" olarak ifadeye çağrıldı

Deniz Işın'ın paylaşımı (Sosyal medya)



ÇOK YETENEKLİ KADIN OYUNCULARIN ÖNÜNÜ KESTİ



Işın, "Kadın dayanışması istediğiniz kadın yüzünden kaç tane kadın oyuncunun hakkına girildiğini düşündünüz mü hiç? Kendisi bizzat işlerime engel olmaya kalktı, tanıdığım çok yetenekli kadın oyuncuların önünü kesti. Eğer bi mafyalaşma varsa kadın ve insan hakları savunucusu olarak en çok sizin ses çıkarmanız gerek. Kime kimi peşkeş çekti bilemem ama şaşırmam. Sırası geldi diye delirmeyin elbet kokusu çıkacaktı." diyerek işlerine engel olunduğunu açıkladı.