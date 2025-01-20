Kadraj Bi Bak Ayşe Barım'a soruşturmada oyuncu Deniz Işın "mağdur" olarak ifadeye çağrıldı

Ayşe Barım'a soruşturmada oyuncu Deniz Işın "mağdur" olarak ifadeye çağrıldı

Sinema ve dizi sektöründe tekelleşme skandalının ortaya çıkmasının ardından ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı olan menajer Ayşe Barım soruşturma başlatılmıştı. Barım'a sosyal medyadan tepki gösteren Deniz Işın "mağdur" sıfatıyla ifade vermesi için savcılığa çağrıldı. Işın daha önce yaptığı açıklamada, "Kendisi bizzat işlerime engel olmaya kalktı, tanıdığım çok yetenekli kadın oyuncuların önünü kesti." ifadelerini kullanmıştı.

Giriş Tarihi: 20.01.2025 16:14 Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 16:46
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Ayşe Barım’a soruşturmada oyuncu Deniz Işın mağdur olarak ifadeye çağrıldı

Sinema ve dizi sektörü, Serenay Sarıkaya gibi birçok ünlü ismin menajeri Ayşe Barım'ın sektördeki kirli ağı ile sarsıldı.

Sektördeki birçok isim mağdur olduğunu ifade ederken oyuncu Deniz Işın, sosyal medyada kadın dayanışması çağrısı yapanlara sert tepki göstermişti.

Deniz Işın'ın paylaşımı (Sosyal medya)Deniz Işın'ın paylaşımı (Sosyal medya)

ÇOK YETENEKLİ KADIN OYUNCULARIN ÖNÜNÜ KESTİ

Işın, "Kadın dayanışması istediğiniz kadın yüzünden kaç tane kadın oyuncunun hakkına girildiğini düşündünüz mü hiç? Kendisi bizzat işlerime engel olmaya kalktı, tanıdığım çok yetenekli kadın oyuncuların önünü kesti. Eğer bi mafyalaşma varsa kadın ve insan hakları savunucusu olarak en çok sizin ses çıkarmanız gerek. Kime kimi peşkeş çekti bilemem ama şaşırmam. Sırası geldi diye delirmeyin elbet kokusu çıkacaktı." diyerek işlerine engel olunduğunu açıkladı.

Serenay Sarıkaya ve Ayşe Barım (Takvim.com.tr)Serenay Sarıkaya ve Ayşe Barım (Takvim.com.tr)

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı olan menajer Barım hakkında sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar ve haberlerdeki iddiaları ihbar kabul edilip, maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için resen başlatılan soruşturma sürüyor.

Deniz Işın (Sosyal medya)Deniz Işın (Sosyal medya)

DENİZ IŞIN İFADEYE ÇAĞRILDI

Soruşturma kapsamında Deniz Işın, "mağdur" sıfatıyla ifade vermesi için savcılığa çağrıldı.

ID İletişimin kurucusu olan ve birçok ünlü oyuncunun menajerliğini yapan Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü.

Oyuncu Serenay Sarıkaya ifade vermişti. (AA/15 Ocak 2024)Oyuncu Serenay Sarıkaya ifade vermişti. (AA/15 Ocak 2024)

SARIKAYA İFADE VERMİŞTİ

Soruşturma kapsamında Ayşe Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulurken, Barım'ın menajerliğini yaptığı Serenay Sarıkaya "tanık" olarak ifade vermişti.

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