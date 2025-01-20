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Yapımcı Jandae Perçem'den şok Ayşe Barım sözleri: Endüstrinin mafyası! Öyle korktum ki güvenlik şirketini aradım

Rekabet Kurumu'nun başlattığı soruşturmanın ardından ID İletişim'in sahibi Ayşe Barım hakkında şok açıklamalar gelmeye devam ediyor. Birçok oyuncu Ayşe Barım ve dizi sektöründeki tekeleşmeden dolayı iş bulamadığını ifade ederken yapımcı Jandae Perçem'den dikkat çeken bir açıklama daha geldi. Perçem, Edis'in başrolünü oynadığı 'Alya' filmini kaldırmak için elinden geleni yaptığı dönemde kendisine Ayşe Barım'ın 'endüstrinin mafyası' olduğunun söylendiğini açıkladı. Perçem o dönemki korkusu nedeniyle güvenlik şirketini aradığını ifade etti.

Giriş Tarihi: 20.01.2025 08:53 Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 08:53
Yapımcı Jandae Perçem’den şok Ayşe Barım sözleri: Endüstrinin mafyası! Öyle korktum ki güvenlik şirketini aradım

Edis'in başrolünü oynadığı 'Alya' filminin yapımcısı Jandae Perçem'in, Rekabet Kurulu'nun 21 menajerlik şirketi ve kast ajansına yönelik incelemesi kapsamında hakkında soruşturma başlatılan Ayşe Barım ve Edis'le ilgili açıklaması gündem olmuştu.

Yapımcı Jandae Perçem’den şok Ayşe Barım sözleri: Endüstrinin mafyası! Öyle korktum ki güvenlik şirketini aradım

Perçem, "Ayşe Barım sinema endüstrisinin mafyası olmuş, dağıtımcıları arayıp filmimin salonlarda çıkmaması için talimat vermiş. Avukatımı arayıp 'Edis bu filmle anılmak istemiyor, 100 bin TL vereyim filmi çöpe at' dedi. Onun yüzünden gala bile yapamadık, herkesi korkutmuş" demişti.

Yapımcı Jandae Perçem’den şok Ayşe Barım sözleri: Endüstrinin mafyası! Öyle korktum ki güvenlik şirketini aradım

'BENİ YALANLAYACAK BELGE YOK'
Edis ise Perçem'in bu iddialarını yalanlayarak, bunların 'hayal ürünü' olduğunu söyledi. Perçem, Edis'in bu açıklamasını yönelik ise yeni bir açıklama daha yaptı:

Yapımcı Jandae Perçem’den şok Ayşe Barım sözleri: Endüstrinin mafyası! Öyle korktum ki güvenlik şirketini aradım

"Edis kesinlikle yalan söylüyor. Hayal ürünü demiş, 90 dakika film var. Nasıl hayal ürünü? Onca başarılı oyuncu yer aldı projede. Hepimiz hayal dünyasındayız öyleyse? Sosyal medyasından yaptığı açıklamada çok saçma şeyler yazmış, tam beklediğim gibi. Elinde beni yalanlayacak belge de yok.

Yapımcı Jandae Perçem’den şok Ayşe Barım sözleri: Endüstrinin mafyası! Öyle korktum ki güvenlik şirketini aradım

13 Kasım 2023'de Ayşe Barım'ı aradım. 'Ben bu filmin yapımcısıyım neden böyle bir şey yaptınız? Dağıtım şirketini aradınız, benim avukatımı aradınız...' dedim. Ayşe Barım da bana 'Ben sana hesap mı vereceğim' diye karşılık verdi. Yani aslında filmimi zora sokmak için hem basını hem de dağıtıcı firmaları aradığını kabul etti.