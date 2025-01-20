Yapımcı Jandae Perçem'den şok Ayşe Barım sözleri: Endüstrinin mafyası! Öyle korktum ki güvenlik şirketini aradım
Rekabet Kurumu'nun başlattığı soruşturmanın ardından ID İletişim'in sahibi Ayşe Barım hakkında şok açıklamalar gelmeye devam ediyor. Birçok oyuncu Ayşe Barım ve dizi sektöründeki tekeleşmeden dolayı iş bulamadığını ifade ederken yapımcı Jandae Perçem'den dikkat çeken bir açıklama daha geldi. Perçem, Edis'in başrolünü oynadığı 'Alya' filmini kaldırmak için elinden geleni yaptığı dönemde kendisine Ayşe Barım'ın 'endüstrinin mafyası' olduğunun söylendiğini açıkladı. Perçem o dönemki korkusu nedeniyle güvenlik şirketini aradığını ifade etti.
Giriş Tarihi: 20.01.2025 08:53 Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 08:53