Astrolojiye göre en sadık 3 burç açıklandı! Onlar ihanet nedir bilmez

Astrolojiye göre bazı burçlar, ilişkilerde sadakati adeta bir yaşam felsefesi haline getiriyor. Astrolog Linda Goodman’a göre (2024), bu burçlar hem aşk hayatında hem de dostluk ilişkilerinde verdikleri sözleri tutmaları, sır saklama becerileri ve koşulsuz bağlılıklarıyla tanınıyor.

Giriş Tarihi: 11.08.2025 19:18 PAYLAŞ ABONE OL

Doğuştan güvenilir olan bu kişiler, sevdiklerinin yanında her durumda yer alıyor ve güveni sarsacak davranışlardan uzak duruyor. Peki, sadakatte lider bu 3 burç hangileri? İşte astrolojinin güvenilirlik tahtında oturan burçlar… 1- Boğa

Boğa burcu, sağlam karakteri ve değişmeyen tutumlarıyla bilinir. İlişkilerinde uzun vadeli düşünen Boğa'lar, kolay kolay güvenlerini kimseye açmaz. Ancak hayatlarına aldıkları kişiye tüm kalpleriyle bağlanırlar. Linda Goodman, Boğa burcunun sadakatini "bir dağın yerinden oynaması kadar zor" sözleriyle tanımlar.

2- Oğlak

Oğlak burcu, ilişkilerde ciddiyeti ve disiplinli yaklaşımıyla öne çıkar. Onlar için güven, bir ilişkinin temel taşıdır. İş, dostluk ya da romantik bağ fark etmeksizin verdikleri sözleri tutarlar. Zorluklar karşısında kolay pes etmez, partnerlerini ve arkadaşlarını yarı yolda bırakmazlar.