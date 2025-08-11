Astrolojiye göre en sadık 3 burç açıklandı! Onlar ihanet nedir bilmez

Doğuştan güvenilir olan bu kişiler, sevdiklerinin yanında her durumda yer alıyor ve güveni sarsacak davranışlardan uzak duruyor. Peki, sadakatte lider bu 3 burç hangileri? İşte astrolojinin güvenilirlik tahtında oturan burçlar…
1- Boğa
Boğa burcu, sağlam karakteri ve değişmeyen tutumlarıyla bilinir. İlişkilerinde uzun vadeli düşünen Boğa'lar, kolay kolay güvenlerini kimseye açmaz. Ancak hayatlarına aldıkları kişiye tüm kalpleriyle bağlanırlar. Linda Goodman, Boğa burcunun sadakatini "bir dağın yerinden oynaması kadar zor" sözleriyle tanımlar.
2- Oğlak
Oğlak burcu, ilişkilerde ciddiyeti ve disiplinli yaklaşımıyla öne çıkar. Onlar için güven, bir ilişkinin temel taşıdır. İş, dostluk ya da romantik bağ fark etmeksizin verdikleri sözleri tutarlar. Zorluklar karşısında kolay pes etmez, partnerlerini ve arkadaşlarını yarı yolda bırakmazlar.
3- Yengeç
Duygusal derinliği ve güçlü empati yeteneğiyle bilinen Yengeç burcu, sevdiklerine karşı koruyucu ve fedakâr bir tavır sergiler. Onlar için güven, sadece bir duygu değil; bir bağlılık biçimidir. Birine bağlandıklarında, iyi günde kötü günde yanında olmayı bir görev bilirler.