Kadraj Bi Bak Anne değil katil: Şanlıurfa'daki aile katliamının detayları ortaya çıktı!

Anne değil katil: Şanlıurfa'daki aile katliamının detayları ortaya çıktı!

Şanlıurfa'daki aile katliamında hayatını kaybeden kız kardeşler ve katil anne Serap Yamaca toprağa verildi. Ailesinden habersiz şekilde eşinden boşandığı öğrenilen Yamaca'nın kızlarının canına nasıl kıydığı ortaya çıkarken olay günü erkek kardeşini arayarak altınlarını komşusuna emanet ettiğini söylediği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 28.01.2025 17:36
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Anne değil katil: Şanlıurfa’daki aile katliamının detayları ortaya çıktı!

Şanlıurfa'da, Serap Yamaca'nın oturdukları dairede kızları İsmet Ada ve Nida Yamaca'yı (8) öldürüp intihar ettiği olaya ilişkin ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Yamaca'nın kızlarından İsmet Ada'yı sırtından vurduğu, soğuk algınlığı şikayeti bulunan Nida'nın ise serumuna ilaç enjekte ettiği belirtildi.

Büyük kızı İsmet Ada Yamaca'yı (14) tabancayla, küçük kızı Nida Yamaca'yı (8) ise serumuna ilaç enjekte ederek öldüren ve ardından tabancayla yaşamına son veren Serap Yamaca (DHA)Büyük kızı İsmet Ada Yamaca'yı (14) tabancayla, küçük kızı Nida Yamaca'yı (8) ise serumuna ilaç enjekte ederek öldüren ve ardından tabancayla yaşamına son veren Serap Yamaca (DHA)

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Ali Baba Mahallesi'ndeki 11 katlı binanın 7'nci katında meydana geldi. Kısa süre önce eşinden boşandığı öğrenilen Serap Yamaca, altınlarını komşusuna emanet ettikten sonra dairesine döndü. Bir süre sonra daireden silah sesi duyan komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Serap Yamaca toprağa verildi. (DHA)Serap Yamaca toprağa verildi. (DHA)

Ekipler eve girdiklerinde Serap Yamaca ve büyük kızı İsmet Ada Yamaca'yı kanlar içinde yerde, küçük kız Nida Yamaca'yı ise kolunda serum takılı halde hareketsiz buldu. Serap ve İsmet Ada Yamaca'nın hayatını kaybettiğini belirlendi. Hastaneye kaldırılan Nida Yamaca da kurtarılamadı.

Şanlıurfa'da anneleri tarafından öldürülen iki kız çocuğunun cenazeleri Hazreti Aişe Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Bediüzzaman Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)Şanlıurfa'da anneleri tarafından öldürülen iki kız çocuğunun cenazeleri Hazreti Aişe Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Bediüzzaman Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)

ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK YAŞAYAN EŞİYLE AİLELERDEN HABERSİZ BOŞANMIŞLAR

Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bilgi işlem görevlisi olarak çalışan Serap Yamaca'nın cenazesi, tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Serap Yamaca, Yeni Asri Mezarlığı'nda öğle namazı sonrası toprağa verildi. Uzun süredir eşi İsmail Yamaca ile şiddetli geçimsizlik yaşadığı ve ailelerinden habersiz şekilde boşandıkları öğrenilen Serap Yamaca'nın olay günü erkek kardeşini arayarak altınlarını komşusuna emanet ettiğini söylediği belirtildi.

Şanlıurfa'da anneleri tarafından öldürülen iki kız çocuğunun cenazeleri Hazreti Aişe Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Bediüzzaman Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)Şanlıurfa'da anneleri tarafından öldürülen iki kız çocuğunun cenazeleri Hazreti Aişe Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Bediüzzaman Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)

SERUMUNA İLAÇ ENJEKTE ETTİ

Psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilen Yamaca'nın, tabancayla 14 yaşındaki büyük kızı İsmet Ada Yamaca'yı sırtına ateş ederek öldürdüğü, ardından soğuk algınlığı şikayeti olan küçük kızı Nida'nın serumuna ilaç enjekte edip yaşamına son verdiği öğrenildi.

İKİ KARDEŞ YAN YANA DEFNEDİLDİ

Kız kardeşlerin cenazeleri ise otopsi işlemlerinin ardından baba İsmail Yamaca'ya teslim edildi. Muhasebeci olan baba, eski eşinin cenazesine katılmazken, kızları ise Hazreti Aişe Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Bediüzzaman Aile Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

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