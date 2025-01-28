Anne değil katil: Şanlıurfa'daki aile katliamının detayları ortaya çıktı!

Şanlıurfa'daki aile katliamında hayatını kaybeden kız kardeşler ve katil anne Serap Yamaca toprağa verildi. Ailesinden habersiz şekilde eşinden boşandığı öğrenilen Yamaca'nın kızlarının canına nasıl kıydığı ortaya çıkarken olay günü erkek kardeşini arayarak altınlarını komşusuna emanet ettiğini söylediği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 28.01.2025 17:36 PAYLAŞ ABONE OL

Şanlıurfa'da, Serap Yamaca'nın oturdukları dairede kızları İsmet Ada ve Nida Yamaca'yı (8) öldürüp intihar ettiği olaya ilişkin ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Yamaca'nın kızlarından İsmet Ada'yı sırtından vurduğu, soğuk algınlığı şikayeti bulunan Nida'nın ise serumuna ilaç enjekte ettiği belirtildi.

Büyük kızı İsmet Ada Yamaca'yı (14) tabancayla, küçük kızı Nida Yamaca'yı (8) ise serumuna ilaç enjekte ederek öldüren ve ardından tabancayla yaşamına son veren Serap Yamaca (DHA) Olay, dün saat 14.00 sıralarında Ali Baba Mahallesi'ndeki 11 katlı binanın 7'nci katında meydana geldi. Kısa süre önce eşinden boşandığı öğrenilen Serap Yamaca, altınlarını komşusuna emanet ettikten sonra dairesine döndü. Bir süre sonra daireden silah sesi duyan komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.