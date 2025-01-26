5 L’si 125 TL’ye düştü! BİM aktüel 28-31 Ocak 2025 dev indirimi başladı

BİM, Ocak ayının son haftasında da aktüel kataloğuyla dikkatleri üzerine çekiyor! 28-31 Ocak 2025 tarihleri arasında geçerli olacak indirim broşüründe kahve makinesi, elektrikli bisiklet, buharlı ütü ve deterjan gibi pek çok ürün avantajlı fiyatlarla satışa sunulacak.
BİM AKTÜEL 28-31 OCAK 2025 İNDİRİM KATALOĞU
🧴 Temizlik Ürünleri
🧽 Leke Çıkarıcı Sprey: 52,50 TL
🧺 Toz Deterjan: 309,00 TL
🪣 Yüzey Temizleyici: 65,00 TL
🪵 Ahşap Temizleyici: 39,50 TL
🧼 Bulaşık Makinesi Temizleyici: 32,50 TL
🥛 Gıda Ürünleri
🍔 Dana Islak Hamburger: 59,50 TL
🥛 Süt: 22,50 TL
🥤 Ayran: 47,50 TL
🧀 Tost Peyniri: 369,00 TL
🛋️ Beyaz Eşya ve Elektronik
❄️ Buzdolabı: 10.990 TL
🔥 Ocak: 6.990 TL
🌬️ Hava Temizleyici: 5.990 TL
☕ Kahve Makinesi: 12.990 TL
🧺 Buhar Kazanlı Ütü: 5.790 TL
⚡ Elektrikli Ürünler
⚡ Benzinli Jeneratör: 10.990 TL
🔋 Taşınabilir Güç İstasyonu: 19.975 TL
🧹 Buharlı Temizleme Makinesi: 3.950 TL
🌀 Süpürge: 1.975 TL
🧼 Şarjlı Mop: 1.950 TL
🔊 Kablosuz Hoparlör: 399,00 TL
🍳 Mutfak Araç Gereçleri
🍲 Karnıyarık Tencere: 999,00 TL
🍎 Cam Meyvelik: 259,00 TL
🫖 Metal Sunum Tepsi: 29,50 TL
🧵 Hobi ve Örgü Ürünleri
🧶 Tığ Çeşitleri: 19,50 TL
🧵 Şiş Çeşitleri: 27,50 TL
✂️ Terzi Makası: 27,50 TL
🍽️ Diğer Mutfak Ürünleri
🥡 Saklama Kabı: 199,00 TL
🍳 Tek Fiyat Emaye Ürünler: 199,00 TL
🥄 Servis Gereçleri: 99,00 TL
🥞 Un Eleği: 49,50 TL
🛏️ Ev Tekstili
🛌 Alez: 269,00 TL
🛏️ Çarşaf: 179,00 TL
🌂 Şemsiye: 129,00 TL
🧳 Vakumlu Hurç: Fiyat belirtilmemiş