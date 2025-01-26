Kadraj Bi Bak 5 L'si 125 TL'ye düştü! BİM aktüel 28-31 Ocak 2025 dev indirimi başladı

5 L'si 125 TL'ye düştü! BİM aktüel 28-31 Ocak 2025 dev indirimi başladı

BİM, 28-31 Ocak 2025 tarihlerinde geçerli olan yeni aktüel kataloğunu müşterilerle buluşturuyor. Haftanın kampanya broşüründe kahve makinesi, buharlı ütü, elektrikli bisiklet gibi elektronik ürünlerden deterjan ve diğer temizlik malzemelerine kadar birçok kategoride avantajlı fiyatlar dikkat çekiyor.

Giriş Tarihi: 26.01.2025 17:50
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5 L’si 125 TL’ye düştü! BİM aktüel 28-31 Ocak 2025 dev indirimi başladı

BİM, Ocak ayının son haftasında da aktüel kataloğuyla dikkatleri üzerine çekiyor! 28-31 Ocak 2025 tarihleri arasında geçerli olacak indirim broşüründe kahve makinesi, elektrikli bisiklet, buharlı ütü ve deterjan gibi pek çok ürün avantajlı fiyatlarla satışa sunulacak.

Fotoğraflar: BİM (31 Ocak Cuma)Fotoğraflar: BİM (31 Ocak Cuma)

BİM AKTÜEL 28-31 OCAK 2025 İNDİRİM KATALOĞU

🧴 Temizlik Ürünleri

🧽 Leke Çıkarıcı Sprey: 52,50 TL

🧺 Toz Deterjan: 309,00 TL

🪣 Yüzey Temizleyici: 65,00 TL

🪵 Ahşap Temizleyici: 39,50 TL

🧼 Bulaşık Makinesi Temizleyici: 32,50 TL

Ev tekstili indirimi (31 Ocak Cuma)Ev tekstili indirimi (31 Ocak Cuma)

🥛 Gıda Ürünleri

🍔 Dana Islak Hamburger: 59,50 TL

🥛 Süt: 22,50 TL

🥤 Ayran: 47,50 TL

🧀 Tost Peyniri: 369,00 TL

Gıda indirimi (28 Ocak)Gıda indirimi (28 Ocak)

🛋️ Beyaz Eşya ve Elektronik

❄️ Buzdolabı: 10.990 TL

🔥 Ocak: 6.990 TL

🌬️ Hava Temizleyici: 5.990 TL

☕ Kahve Makinesi: 12.990 TL

🧺 Buhar Kazanlı Ütü: 5.790 TL

5 litre yumuşatıcı 125 TL5 litre yumuşatıcı 125 TL

Elektrikli Ürünler

⚡ Benzinli Jeneratör: 10.990 TL

🔋 Taşınabilir Güç İstasyonu: 19.975 TL

🧹 Buharlı Temizleme Makinesi: 3.950 TL

🌀 Süpürge: 1.975 TL

🧼 Şarjlı Mop: 1.950 TL

🔊 Kablosuz Hoparlör: 399,00 TL

🍳 Mutfak Araç Gereçleri

🍲 Karnıyarık Tencere: 999,00 TL

🍎 Cam Meyvelik: 259,00 TL

🫖 Metal Sunum Tepsi: 29,50 TL

TEFAL indirimiTEFAL indirimi

🧵 Hobi ve Örgü Ürünleri

🧶 Tığ Çeşitleri: 19,50 TL

🧵 Şiş Çeşitleri: 27,50 TL

✂️ Terzi Makası: 27,50 TL

Pijama takımları (31 Ocak Cuma)Pijama takımları (31 Ocak Cuma)

🍽️ Diğer Mutfak Ürünleri

🥡 Saklama Kabı: 199,00 TL

🍳 Tek Fiyat Emaye Ürünler: 199,00 TL

🥄 Servis Gereçleri: 99,00 TL

🥞 Un Eleği: 49,50 TL

Fotoğraflar: BİMFotoğraflar: BİM

🛏️ Ev Tekstili

🛌 Alez: 269,00 TL

🛏️ Çarşaf: 179,00 TL

🌂 Şemsiye: 129,00 TL

🧳 Vakumlu Hurç: Fiyat belirtilmemiş

Kahve makinesi 12.990 TLKahve makinesi 12.990 TL

🧸 Oyuncak ve Defterler

🍼 Bebek: 229,00 TL

📓 Nakışlı Defter: 189,00 TL

Beyaz eşya indirimiBeyaz eşya indirimi

Elektronik indirimiElektronik indirimi

29 Ocak Çarşamba29 Ocak Çarşamba

A101 aktüel katalog 30 Ocak 2025 indirimi! Blender, tencere ve borcam seti fiyatlarıA101 aktüel katalog 30 Ocak 2025 indirimi! Blender, tencere ve borcam seti fiyatları
A101 aktüel katalog 30 Ocak 2025 indirimi! Blender, tencere ve borcam seti fiyatları