5 L’si 125 TL’ye düştü! BİM aktüel 28-31 Ocak 2025 dev indirimi başladı

BİM, Ocak ayının son haftasında da aktüel kataloğuyla dikkatleri üzerine çekiyor! 28-31 Ocak 2025 tarihleri arasında geçerli olacak indirim broşüründe kahve makinesi, elektrikli bisiklet, buharlı ütü ve deterjan gibi pek çok ürün avantajlı fiyatlarla satışa sunulacak.