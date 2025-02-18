31 yaşında rahim ağzı kanseri teşhisi konulan anne, doktorların göz ardı ettiği belirtileri açıkladı

İngiltere'de üç çocuk annesi 31 yaşındaki Charley Jayne Law, aylarca doktorların regl düzensizliği olarak değerlendirdiği şikayetler nedeniyle terminal rahim ağzı kanseri teşhisi aldı. Hastalığının ilerlemesiyle çocuklarını acil olarak koruyucu aile bakımına bırakmak zorunda kalan genç kadın, sağlık sistemindeki ihmallere dikkat çekerek kadınları belirtiler konusunda bilinçlendirmeye çalışıyor.
Londra'da yaşayan ve üç çocuk annesi olan Law, Eylül ayında büyük pıhtılarla birlikte şiddetli kanamalar yaşamaya başladı. Ancak, doktora yaptığı birçok başvuru, erkek doktorlar tarafından "sadece regl kanaması" olarak değerlendirildi. Law, belirtilerinin ciddiye alınmaması nedeniyle hastalığının ilerlediğini ve yaşam süresinin ciddi şekilde kısaldığını belirtti.
Şiddetli kanamalarının yanında Law, hızla kilo kaybetmeye başladı ve vücudu giderek güçsüz düştü. Nihayetinde King's College Hastanesi'ne sevk edilen genç anne, ocak ayında yapılan kapsamlı testler sonucunda rahim ağzı kanserinin ileri evresine ulaştığını öğrendi. Kanserin çevre organlarına yayıldığı tespit edildi.
"Vücudum tükenmek üzereydi ama doktorlar en temel muayeneleri bile yapmadı," diyen Law, kadınları belirtiler konusunda bilinçli olmaya çağırıyor.
Hastalığın ilerlemesiyle Law, aşırı kan kaybı ve zayıflık nedeniyle hastaneye yatmak zorunda kaldı. Ancak, bu süreçte en büyük endişesi çocukları oldu. Tek başına üç çocuğuna bakan genç anne, ailesinden destek alamayınca çocuklarını acil olarak koruyucu aile bakımına bırakmak zorunda kaldı.
"Bunu yapmak zorunda kaldım. Çocuklarım hiç annelerinden ayrı kalmamıştı ama ben hastaneye gitmezsem ertesi gün hayatta olmayacaktım" diyen Law, çocuklarının durum karşısında büyük bir üzüntü yaşadığını belirtti. Özellikle iki oğlunun özel gereksinimleri olduğunu ifade eden Law "Çocuklarım, neden eve dönmediğimi anlamakta güçlük çekiyor. Küçük kızım da hala annesini isteyen bir bebek" diyerek yaşadığı duygusal zorlukları paylaştı. Law, hastalığıyla mücadele ederken çocuklarıyla birlikte zaman geçirebilmek için bir tatil planlıyor. Aile üyesi Julie Mullan, Law ve çocukları için unutulmaz anılar yaratacak bir tatil organize etmek adına bağış kampanyası başlattı.
Mullan "Onun tek istediği şey, çocuklarıyla mümkün olduğunca fazla zaman geçirmek ve onlara güzel anılar bırakmak. Çocukları annelerinin onları terk ettiğini düşünmesini istemiyor" diyerek kampanyanın amacını açıkladı.
İngiltere'de her gün iki kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Hastalık, özellikle ileri evrede tespit edildiğinde ölüm oranı oldukça yüksek. Ancak, erken teşhis konulması halinde beş yıl hayatta kalma oranı %95'e kadar çıkabiliyor. Geç teşhis edilen vakalarda ise bu oran %15'e düşüyor.
Rahim ağzı kanserinin yaygın belirtileri şunlardır:
Rahim ağzı kanserinin en yaygın nedeni, cinsel yolla bulaşan insan papilloma virüsü (HPV) enfeksiyonudur. Çoğu HPV enfeksiyonu vücut tarafından temizlenirken, bazı yüksek riskli türleri zamanla kansere yol açabilir.
İngiltere ve birçok gelişmiş ülkede HPV aşısı, rahim ağzı kanseriyle mücadelede büyük bir öneme sahiptir. İki doz şeklinde uygulanan aşı, 11-12 yaş arasındaki çocuklara ücretsiz olarak sunulmaktadır. Bu yaş aralığını kaçıran bireyler için 15-26 yaş arasında üç dozluk bir aşı programı mevcuttur.
Ayrıca, 25-64 yaş aralığındaki tüm kadınlar düzenli olarak rahim ağzı kanseri taramalarına (smear testi) davet edilmektedir. Bu testler, kanserin erken evrede teşhis edilmesini sağlayarak ölüm oranlarını büyük ölçüde düşürmektedir.
Charley Jayne Law'ın hikayesi, rahim ağzı kanserinin hafife alınmaması gerektiğini ve belirtilerin göz ardı edilmemesi gerektiğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Erken teşhisin hayat kurtardığını vurgulayan uzmanlar, kadınların düzenli taramalara katılmalarını ve olağan dışı belirtiler yaşadıklarında ısrarcı olmalarını öneriyor.