31 yaşında rahim ağzı kanseri teşhisi konulan anne, doktorların göz ardı ettiği belirtileri açıkladı

İngiltere'de üç çocuk annesi 31 yaşındaki Charley Jayne Law, aylarca doktorların regl düzensizliği olarak değerlendirdiği şikayetler nedeniyle terminal rahim ağzı kanseri teşhisi aldı. Hastalığının ilerlemesiyle çocuklarını acil olarak koruyucu aile bakımına bırakmak zorunda kalan genç kadın, sağlık sistemindeki ihmallere dikkat çekerek kadınları belirtiler konusunda bilinçlendirmeye çalışıyor.

"Vücudum tükenmek üzereydi ama doktorlar en temel muayeneleri bile yapmadı," diyen Law, kadınları belirtiler konusunda bilinçli olmaya çağırıyor.

Londra'da yaşayan ve üç çocuk annesi olan Law, Eylül ayında büyük pıhtılarla birlikte şiddetli kanamalar yaşamaya başladı. Ancak, doktora yaptığı birçok başvuru, erkek doktorlar tarafından " sadece regl kanaması" olarak değerlendirildi. Law, belirtilerinin ciddiye alınmaması nedeniyle hastalığının ilerlediğini ve yaşam süresinin ciddi şekilde kısaldığını belirtti.

Charley Jayne Law ( Fotoğraf: Instagram )

"ÇOCUKLARIM İÇİN HAYATTA KALMAK İSTİYORUM"

Hastalığın ilerlemesiyle Law, aşırı kan kaybı ve zayıflık nedeniyle hastaneye yatmak zorunda kaldı. Ancak, bu süreçte en büyük endişesi çocukları oldu. Tek başına üç çocuğuna bakan genç anne, ailesinden destek alamayınca çocuklarını acil olarak koruyucu aile bakımına bırakmak zorunda kaldı.

"Bunu yapmak zorunda kaldım. Çocuklarım hiç annelerinden ayrı kalmamıştı ama ben hastaneye gitmezsem ertesi gün hayatta olmayacaktım" diyen Law, çocuklarının durum karşısında büyük bir üzüntü yaşadığını belirtti. Özellikle iki oğlunun özel gereksinimleri olduğunu ifade eden Law "Çocuklarım, neden eve dönmediğimi anlamakta güçlük çekiyor. Küçük kızım da hala annesini isteyen bir bebek" diyerek yaşadığı duygusal zorlukları paylaştı. Law, hastalığıyla mücadele ederken çocuklarıyla birlikte zaman geçirebilmek için bir tatil planlıyor. Aile üyesi Julie Mullan, Law ve çocukları için unutulmaz anılar yaratacak bir tatil organize etmek adına bağış kampanyası başlattı.

Mullan "Onun tek istediği şey, çocuklarıyla mümkün olduğunca fazla zaman geçirmek ve onlara güzel anılar bırakmak. Çocukları annelerinin onları terk ettiğini düşünmesini istemiyor" diyerek kampanyanın amacını açıkladı.