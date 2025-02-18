Harvard Üniversitesi’nden çarpıcı araştırma! Z kuşağı neden daha fazla yemek israf ediyor?

Harvard Üniversitesi Gıda Hukuku ve Politika Kliniği tarafından yapılan araştırma, gençlerin ebeveynlerine kıyasla daha fazla gıda israf ettiğini ortaya koydu. Uzmanlar, bu durumun özellikle son kullanma tarihlerine aşırı bağlılık ve gıda okuryazarlığındaki eksiklikten kaynaklandığını belirtiyor.

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Z KUŞAĞI NEDEN EBEVEYNLERİNDEN DAHA FAZLA YİYECEK İSRAF EDİYOR?

Gıda israfı, küresel çapta büyük bir sorun olmaya devam ederken, son araştırmalar Z kuşağının bu konuda ebeveynlerinden daha kötü bir performans sergilediğini ortaya koyuyor. 13-28 yaş aralığındaki bireylerin, özellikle gıda ürünlerinin son kullanma tarihleri konusunda kafalarının karıştığı ve bunun sonucunda gereksiz yere fazla yiyecek israf ettikleri belirtiliyor. Harvard Üniversitesi'nden uzmanlar, bu durumun nedenlerine ve alınabilecek önlemlere dair önemli açıklamalarda bulundu.

📌 Z KUŞAĞININ SON KULLANMA TARİHİ KAFASI KARIŞIKLIĞI

ABD'de yapılan geniş çaplı bir ankete göre, Z kuşağı bireyleri gıdaların üzerindeki son kullanma tarihi etiketlerine en fazla güvenen grup olmasına rağmen, bu tarihleri doğru yorumlama konusunda en fazla zorlanan kesim olarak öne çıkıyor. Harvard Üniversitesi'nden Profesör Emily Broad Leib, bu konuda şu değerlendirmede bulundu:

"En genç tüketicilerin tarih etiketlerine daha fazla güvendiğini gördük. Çoğu, tüm etiketlerin güvenlik tarihleri olduğunu düşünüyor ve yiyecekleri tarihten sonra hemen çöpe atıyor."

Bu durum, hem gıda israfını artırıyor hem de genç neslin yiyecekleri duyusal yollarla değerlendirme becerisini geliştirememesine neden oluyor. Gıda ürünlerinin raf ömrünü belirlemek için yalnızca son kullanma tarihine bakılması, bazen yenilebilir gıdaların gereksiz yere çöpe gitmesine yol açabiliyor.