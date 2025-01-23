2025 düşük faizli konut kredisi başvurusu! İlk evim kredisi ne zaman çıkacak?

Özellikle ilk kez ev alacak vatandaşlar, bu kredi kampanyasının detaylarını öğrenmek için heyecanla bekliyor. Peki, düşük faizli konut kredisi çıktı mı, başvuru şartları neler ve ödeme planı nasıl olacak?

Bakan Şimşek, özellikle deprem sonrası süreçte kaynakların konut arzına yönlendirileceğini ve bu konuda tüm tedbirlerin alınacağını ifade etti. Ayrıca, yenilenebilir enerji ve gıda arzının artırılması gibi konuların da öncelik taşıdığını vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "MÜSİAD 2024 Yılı Değerlendirmesi ve 2025 Yılı Beklentileri" programında yaptığı açıklamada, dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını kolaylaştıracak adımlar atılacağını belirtti. Konuşmasında, kira artışlarının hayat pahalılığındaki etkisine dikkat çeken Bakan Şimşek, konut arzını artırmayı ve uygun koşullarda kredi sağlamayı bu dönemin öncelikli hedefleri arasında saydı.

İLK EVİM KREDİSİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bakan Mehmet Şimşek, düşük faizli konut kredisi düzenlemesine ilişkin net bir tarih açıklamazken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Ocak'ta bazı müjdeler paylaşılacağını duyurdu. Bu açıklama, vatandaşlar arasında büyük bir beklenti oluşturdu. Erdoğan'ın "Aile Yılı" çerçevesinde aile yapısını güçlendirmek adına yeni projelerin hayata geçirileceğini söylemesi, düşük faizli kredi kampanyasının bu projelerden biri olabileceği yönünde yorumlanıyor.

KİMLER FAYDALANABİLECEK?