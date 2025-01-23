Kadraj Bi Bak 2025 düşük faizli konut kredisi başvurusu! İlk evim kredisi ne zaman çıkacak?

2025 düşük faizli konut kredisi başvurusu! İlk evim kredisi ne zaman çıkacak?

Ev sahibi olmayı hayal edenler için hükümetin sunduğu yeni fırsatlar büyük bir merakla bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" ilan etmesinin ardından, düşük faizli konut kredisi düzenlemesi gündemin ilk sıralarında yer alıyor.

Giriş Tarihi: 23.01.2025 22:50
ABONE OL
2025 düşük faizli konut kredisi başvurusu! İlk evim kredisi ne zaman çıkacak?

Özellikle ilk kez ev alacak vatandaşlar, bu kredi kampanyasının detaylarını öğrenmek için heyecanla bekliyor. Peki, düşük faizli konut kredisi çıktı mı, başvuru şartları neler ve ödeme planı nasıl olacak?

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

BAKAN MEHMET ŞİMŞEK'TEN MÜJDELİ HABER

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "MÜSİAD 2024 Yılı Değerlendirmesi ve 2025 Yılı Beklentileri" programında yaptığı açıklamada, dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını kolaylaştıracak adımlar atılacağını belirtti. Konuşmasında, kira artışlarının hayat pahalılığındaki etkisine dikkat çeken Bakan Şimşek, konut arzını artırmayı ve uygun koşullarda kredi sağlamayı bu dönemin öncelikli hedefleri arasında saydı.

Bakan Şimşek, özellikle deprem sonrası süreçte kaynakların konut arzına yönlendirileceğini ve bu konuda tüm tedbirlerin alınacağını ifade etti. Ayrıca, yenilenebilir enerji ve gıda arzının artırılması gibi konuların da öncelik taşıdığını vurguladı.

İLK EVİM KREDİSİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bakan Mehmet Şimşek, düşük faizli konut kredisi düzenlemesine ilişkin net bir tarih açıklamazken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Ocak'ta bazı müjdeler paylaşılacağını duyurdu. Bu açıklama, vatandaşlar arasında büyük bir beklenti oluşturdu. Erdoğan'ın "Aile Yılı" çerçevesinde aile yapısını güçlendirmek adına yeni projelerin hayata geçirileceğini söylemesi, düşük faizli kredi kampanyasının bu projelerden biri olabileceği yönünde yorumlanıyor.

KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Henüz net şartlar açıklanmasa da, İlk Evim kampanyası kapsamında özellikle dar gelirli ve daha önce hiç ev sahibi olmamış vatandaşların hedef kitlede yer alması bekleniyor. Kredi başvuru şartları, gelir durumu, kredi vadesi ve faiz oranları gibi detaylar, yapılacak resmi açıklamalar sonrasında netleşecek.

ÖDEME PLANI VE FAİZ ORANLARI

Düşük faizli konut kredisi için belirlenmesi beklenen avantajlı faiz oranları ve uzun vadeli ödeme planı, özellikle orta ve düşük gelir grubuna hitap edecek şekilde tasarlanacak. Bu düzenleme, kira ödemek yerine uygun koşullarda ev sahibi olmayı mümkün kılacak. Ancak faiz oranları ve ödeme planına ilişkin resmi bir bilgi henüz paylaşılmadı.

ORTA VADELİ PROGRAM KAPSAMINDA DESTEK ÇALIŞMALARI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde ilk kez konut alacak vatandaşlar için destek projelerinin Merkez Bankası ve BDDK iş birliğiyle sürdürüldüğünü açıkladı. Bu çalışmanın, özellikle İlk Evim kampanyası ile paralel bir şekilde ilerlemesi bekleniyor.

23 Ocak piyasalarda gün sonu! BIST 100 endeksi 7,39 puan arttı23 Ocak piyasalarda gün sonu! BIST 100 endeksi 7,39 puan arttı
23 Ocak piyasalarda gün sonu! BIST 100 endeksi 7,39 puan arttı
Kredi faizleri düştü mü? Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası 20 bin TL ihtiyaç kredisi tablosuKredi faizleri düştü mü? Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası 20 bin TL ihtiyaç kredisi tablosu
Kredi faizleri düştü mü? Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası 20 bin TL ihtiyaç kredisi tablosu