12 haftada 4 kilo verdiren yöntem: Sadece bu saatte yemek yiyenler daha çok kilo verdi

Uzmanlar, fazla kilolarla mücadelede kritik bir ayrıntının altını çizdi. Yeni bulgular, yemek yeme saatinin kilo kaybında en az diyet kadar önemli olduğunu gösteriyor. Özellikle sabah 10'dan önce başlayan sekiz saatlik bir beslenme programı, 12 haftada 4 kilonun üzerinde kayıp sağlayarak dikkat çekici sonuçlar ortaya çıkardı.
Avrupa Obezite Kongresi'nde (ECO) gelecek ay sunulacak yeni bir araştırma, günün erken saatlerinde başlayan sekiz saatlik yemek penceresinin "önemli" kilo kaybı sağladığını ortaya koydu. İspanya'daki Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada ekibi tarafından yürütülen çalışmada, sabah 10'dan önce yemek yemeye başlayan katılımcılar 12 haftada ortalama 4,2 kilo kaybetti.
Bu grup, günün geri kalanında 16 saat boyunca oruç tuttu. Çalışma sonucunda, sadece kilo değil, bel ve kalça çevresinde de daha belirgin bir azalma görüldü. Erken yemek grubunda bel çevresi ortalama -4,1 cm, kalça çevresi ise -4,6 cm küçüldü.
Araştırmaya katılan diğer gruplardan biri 12 saatlik yemek aralığı uyguladı ve sadece 1,4 kilo kaybetti. Öğleden sonra 13:00'ten sonra başlayan sekiz saatlik pencerede yemek yiyen grup ise 3,1 kilo verdi.
En dikkat çekici fark, 12 aylık takipte görüldü. Erken yemek grubundakiler diyetlerini bıraksalar bile 2,2 kilo daha az kilolu kaldı. Buna karşılık, 12 saatlik aralıkla yemek yiyenlerin kilosunda +0,4 kilo artış kaydedildi.
Çalışmanın başyazarı Dr. Alba Camacho-Cardenosa, "Üç ay boyunca sekiz saatlik yemek penceresi uygulayanların bir yıl sonra da kayda değer kilo kaybı yaşadığını gördük. Bu faydalar, yemek saatinden çok 16 saatlik oruç süresine bağlı olabilir." dedi.
Granada Üniversitesi'nden Dr. Jonatan R. Ruiz ise yöntemi şu şekilde değerlendirdi: "Bu tür aralıklı oruç, kalori sayımı yapmak istemeyen aşırı kilolu veya obez bireyler için pratik bir seçenek olabilir. Daha uzun vadeli araştırmalara ihtiyaç var."
Sabah 10'dan önce başlayan sekiz saatlik yemek aralığı, en etkili kilo kaybı sağladı.
12 haftalık süreçte 4,2 kilo kayıp, bir yıl sonunda ise 2,2 kilo kalıcı sonuç elde edildi.
Bel ve kalça çevresinde en belirgin incelme erken grup katılımcılarında görüldü.
Günün ilerleyen saatlerinde başlayan yemek pencereleri daha az fayda sağladı.
12 saatlik yemek aralığı, uzun vadede kilo alımına bile yol açtı.
Araştırmacılar, aralıklı orucun basit ve uygulanabilir olduğunu vurgularken, kilo vermek isteyenlerin erken saatlerde yemek yemeye başlamalarının daha kalıcı sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor.