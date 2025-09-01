12 haftada 4 kilo verdiren yöntem: Sadece bu saatte yemek yiyenler daha çok kilo verdi

Uzmanlar, fazla kilolarla mücadelede kritik bir ayrıntının altını çizdi. Yeni bulgular, yemek yeme saatinin kilo kaybında en az diyet kadar önemli olduğunu gösteriyor. Özellikle sabah 10'dan önce başlayan sekiz saatlik bir beslenme programı, 12 haftada 4 kilonun üzerinde kayıp sağlayarak dikkat çekici sonuçlar ortaya çıkardı.

Bu grup, günün geri kalanında 16 saat boyunca oruç tuttu. Çalışma sonucunda, sadece kilo değil, bel ve kalça çevresinde de daha belirgin bir azalma görüldü. Erken yemek grubunda bel çevresi ortalama -4,1 cm , kalça çevresi ise -4,6 cm küçüldü.

Avrupa Obezite Kongresi'nde (ECO) gelecek ay sunulacak yeni bir araştırma, günün erken saatlerinde başlayan sekiz saatlik yemek penceresinin "önemli" kilo kaybı sağladığını ortaya koydu. İspanya'daki Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada ekibi tarafından yürütülen çalışmada, sabah 10'dan önce yemek yemeye başlayan katılımcılar 12 haftada ortalama 4,2 kilo kaybetti.

🕑 Öğleden Sonra Başlayanlar Daha Az Sonuç Aldı

Araştırmaya katılan diğer gruplardan biri 12 saatlik yemek aralığı uyguladı ve sadece 1,4 kilo kaybetti. Öğleden sonra 13:00'ten sonra başlayan sekiz saatlik pencerede yemek yiyen grup ise 3,1 kilo verdi.

En dikkat çekici fark, 12 aylık takipte görüldü. Erken yemek grubundakiler diyetlerini bıraksalar bile 2,2 kilo daha az kilolu kaldı. Buna karşılık, 12 saatlik aralıkla yemek yiyenlerin kilosunda +0,4 kilo artış kaydedildi.