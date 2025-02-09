10 Şubat hava durumu raporu: İstanbul, Ankara, İzmir ve il il kar tahminleri! AKOM uyardı

Kış şartları etkisini göstermeye devam ederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM İstanbul'da önümüzdeki günlerde beklenen hava durumuyla ilgili açıklama yaptı. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kar yağışı ihtimali artarken, uzmanlar buzlanma ve don olaylarına karşı uyarıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM son hava durumu tahminlerini açıkladı! Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrederken, İstanbul dahil birçok şehirde soğuk hava dalgası etkisini sürdürüyor. Özellikle İstanbul ve Marmara Bölgesi için önemli uyarılar geldi! Geçtiğimiz hafta İstanbul'da yüksek kesimlere düşen kar yağışı sonrası yeni hafta boyunca şehir genelinde karla karışık yağmur bekleniyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
🔹 AKOM'dan açıklama: İstanbul'da sıcaklıklar 5-8°C aralığında seyredecek ve pazartesi, salı ve çarşamba günleri karla karışık yağmur görülecek.
🔹 METEOROLOJİ DANIŞMANI PROF. DR. ORHAN ŞEN
"Şubat ayında kışı yaşıyoruz! İstanbul'da hava soğuk, yükseklere kar düşebilir ancak şehir merkezinde sıcaklık kar yağışı için yeterli değil."
🔹 METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RAPORUNA GÖRE
📢 Önümüzdeki 3 gün İstanbul'da karla karışık yağmurun etkili olması bekleniyor.
AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN YENİ UYARI
AKOM'dan yapılan uyarıda, "İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı hava etkili olmaya devam ederken il genelinde sıcaklıkların önümüzdeki hafta boyunca 5-8 derece aralığında, kış değerlerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.
Ayrıca AKOM, sağanak yağışlı geçmesi beklenen hafta sonunun ardından pazartesi günü İstanbul'da tekrardan kar yağışının etkili olacağını belirtti.
🌡️ İSTANBUL'UN 10 ŞUBAT HAVA DURUMU
Gündüz: 7°C
Gece: 2°C
Yağış: Karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar 🌨️
🌥️ Çok bulutlu, doğu kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor. Rüzgar kuzey yönlerden kuvvetli esebilir (40-60 km/saat).
📍 İl il tahminler:
🌤️ Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerde rüzgarın etkili olması bekleniyor. 💨
📍 İl il tahminler:
🌥️ Parçalı ve çok bulutlu, Antalya ve Adana çevrelerinde yağmur bekleniyor.
📍 İl il tahminler:
🌨️ Kar yağışı etkili olacak! Bölge genelinde buzlanma ve don tehlikesi var. 🥶
📍 İl il tahminler:
🌧️ Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
📍 İl il tahminler:
🌧️ Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde kar yağışı görülecek.
📍 İl il tahminler:
❄️ Çok bulutlu, bazı şehirlerde hafif kar yağışı bekleniyor.
📍 İl il tahminler:
⚠️ UYARI: Bölgede çığ tehlikesi devam ediyor! 🏔️
🌥️ Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor.
📍 İl il tahminler:
⚠️ Buzlanma ve don olaylarına dikkat!
⚠️ Rüzgarın kuvvetli esmesi bekleniyor!
⚠️ Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi var!
📢 İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde soğuk hava dalgası etkisini sürdürecek. Yeni haftaya girerken özellikle pazartesi, salı ve çarşamba günleri hava soğuk ve yağışlı olacak!