10 Şubat hava durumu raporu: İstanbul, Ankara, İzmir ve il il kar tahminleri! AKOM uyardı

⏰ METEOROLOJİ VE AKOM'DAN SON UYARILAR!

⚠️ Buzlanma ve don olaylarına dikkat!

⚠️ Rüzgarın kuvvetli esmesi bekleniyor!

⚠️ Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi var!

📢 İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde soğuk hava dalgası etkisini sürdürecek. Yeni haftaya girerken özellikle pazartesi, salı ve çarşamba günleri hava soğuk ve yağışlı olacak!