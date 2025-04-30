1 Mayıs 2025’te kuaför ve güzellik salonları açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs’ta randevu alacaklar dikkat! Berber çalışma saatleri

Tatilde saç kestirmek isteyenler dikkat! 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil olması nedeniyle birçok kamu kurumu kapalı olacak. Ancak kuaför ve berberler özel işletme olduğu için durum değişiyor.

Fotoğraflar: AA

💇‍♀️ 1 MAYIS'TA KUAFÖRLER AÇIK MI?

Resmi kurumlar gibi zorunlu olarak tatil edilen bir statüye sahip olmayan kuaför salonları, özel işletme kapsamında değerlendiriliyor. Bu nedenle;

➡️ Kuaförlerin açık olup olmayacağı tamamen işletme sahibinin kararına bağlı.

➡️ Bazı salonlar 1 Mayıs'ta çalışmayı tercih ederken, bazıları tatil yapabiliyor.

➡️ Randevulu sistemle çalışan kuaförler bu özel günde sınırlı saatlerde hizmet verebilir.

Tavsiyemiz: 1 Mayıs'ta kuaföre gitmeyi planlıyorsanız, mutlaka öncesinden arayarak açık olup olmadığını ve saatlerini teyit edin.