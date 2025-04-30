1 Mayıs 2025’te kuaför ve güzellik salonları açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs’ta randevu alacaklar dikkat! Berber çalışma saatleri

Tatilde saç kestirmek isteyenler dikkat! 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil olması nedeniyle birçok kamu kurumu kapalı olacak. Ancak kuaför ve berberler özel işletme olduğu için durum değişiyor.
Resmi kurumlar gibi zorunlu olarak tatil edilen bir statüye sahip olmayan kuaför salonları, özel işletme kapsamında değerlendiriliyor. Bu nedenle;
➡️ Kuaförlerin açık olup olmayacağı tamamen işletme sahibinin kararına bağlı.
➡️ Bazı salonlar 1 Mayıs'ta çalışmayı tercih ederken, bazıları tatil yapabiliyor.
➡️ Randevulu sistemle çalışan kuaförler bu özel günde sınırlı saatlerde hizmet verebilir.
Tavsiyemiz: 1 Mayıs'ta kuaföre gitmeyi planlıyorsanız, mutlaka öncesinden arayarak açık olup olmadığını ve saatlerini teyit edin.
Erkek berberleri de kuaförler gibi özel sektöre ait işletmeler olduğu için, 1 Mayıs'ta çalışma kararı tamamen işletmeciye ait.
🔹 Bazı erkek berberleri tam gün çalışırken,
🔹 Bazıları ise öğlene kadar hizmet verebilir veya tüm günü tatil ilan edebilir.
Cilt bakımı, lazer uygulamaları, kalıcı makyaj gibi işlemler yaptıranların tercih ettiği güzellik salonlarında da durum benzer.
🔸 Güzellik merkezleri resmi kurumlar olmadığı için açık olup olmama kararı işletmeye aittir.
🔸 Ancak birçok güzellik salonu, özellikle şehir merkezlerinde yer alanlar 1 Mayıs'ta açık olmayı tercih edebiliyor.