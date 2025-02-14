Sevgililer Günü'nde romantik bir sofra hazırlamak isteyenler için hem pratik hem de etkileyici tarifler derledik. Bu özel günü, sevdiğiniz kişiyle birlikte keyifle geçirebileceğiniz lezzetlerle taçlandırabilirsiniz. İşte hem kolayca hazırlayabileceğiniz hem de şık sunumlarla göz dolduracak Sevgililer Günü'ne özel aperatif ve yemek tarifleri…
🍓 ÇİKOLATALI ÇİLEK
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Yapılışı:
🥞 KALP ŞEKLİNDE KREP
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Yapılışı:
🍕 KALP ŞEKLİNDE MİNİ PİZZA
Malzemeler:
Yapılışı:
🍫 3 MALZEMELİ ÇİKOLATALI MOUSSE
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🍝 ROMANTİK MAKARNA
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🧀 PEYNİR TABAĞI VE ÜZÜM
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🍗 FIRINDA SARIMSAKLI TAVUK KANATLARI
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