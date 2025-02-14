Sevgililer Günü’nde keseyi yormayan aşk: Yaratıcı ve ucuz sürprizler

Sevgililer Günü'nde romantik bir sürpriz yapmak isteyen ancak bütçesini aşmak istemeyenler için yaratıcı ve uygun fiyatlı alternatifler dikkat çekiyor. İşte hem duygusal hem de hesaplı Sevgililer Günü fikirleri...

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi

💌 El Yapımı Aşk Mektubu ve Anı Kutusu

Sevgilinize duygularınızı en samimi şekilde ifade etmenin en özel yollarından biri el yazısıyla yazılmış bir aşk mektubu olabilir. Ayrıca, ilişkinize dair unutulmaz anıları içeren küçük bir kutu hazırlayarak nostaljik bir sürpriz yapabilirsiniz.

🎬 Evde Sinema Keyfi

Dışarıda pahalı bir yemek yerine, birlikte seçtiğiniz romantik bir filmi izleyerek evde sıcak bir ortam yaratabilirsiniz. Mısır patlatıp, sevdiğiniz içecekleri hazırlayarak sinema atmosferini tamamlamak mümkün.