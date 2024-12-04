🛑 Bu Balıkları Sofranıza Sokmayın! En Sağlıksız Balıklar Listesi Açıklandı: Zehir Saçıyor

Her hafta sofralarımızda yer bulan balık, içerdiği besin değerleriyle sağlık dostu bir yiyecek olarak bilinse de, bazı türlerinin içerdiği yüksek cıva oranı endişe yaratıyor. Özellikle büyük ve uzun ömürlü balıklarda biriken metilcıva, sinir sistemi üzerinde kalıcı hasarlara neden olabilir.

🛑 CIVA: SESSİZ TEHDİT

Cıva, doğal olarak hava, su ve toprakta bulunan bir ağır metal olarak bilinir. İki ana formu vardır: metilcıva ve elemental cıva. Metilcıva, özellikle su ekosistemlerinde ve balıklarda birikerek besin zincirine girer. Bu madde, yüksek toksik etkisiyle sinir sistemini olumsuz etkiler ve özellikle hamile kadınlar, çocuklar ve yaşlılar için ciddi riskler taşır.

Metilcıvanın balıklarda birikmesi, özellikle büyük ve uzun ömürlü balıklarda daha fazla görülür. Bu nedenle, tüketici bilinci artırılmalı ve cıva oranı yüksek balıkların tüketiminden kaçınılmalıdır.