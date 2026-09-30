Ankara ve Kocaeli'de gerçekleştirilecek çalışmalarda görev alacak aday araştırmacılar, TÜBİTAK'ın farklı araştırma ve teknoloji geliştirme birimlerinde görev yapacak. Başvurular TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek ve adayların başvurularını 4 Kasım saat 17.00'ye kadar tamamlaması gerekecek.

TÜBİTAK, 105 üniversite öğrencisini aday araştırmacı olarak istihdam edecek. (Foto: Takvim foto arşivi)

105 ADAY ARAŞTIRMACI ALINACAK

TÜBİTAK tarafından yayımlanan ilana göre, toplam 105 kısmi süreli proje personeli istihdam edilecek. Adayların, yükseköğretim kurumlarının ilanda belirtilen çeşitli bölümlerinde 2026-2027 akademik yılında 3'üncü veya 4'üncü sınıfta öğrenim görüyor olması şartı aranacak.

Yeni personel alımı Ankara ve Kocaeli'deki TÜBİTAK birimlerinde gerçekleştirilecek.

HANGİ BİRİMLERDE GÖREV YAPACAKLAR?

İstihdam edilecek aday araştırmacıların görev yapacağı TÜBİTAK birimleri arasında farklı araştırma ve teknoloji merkezleri bulunuyor.

Adaylar;

Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM),

Marmara Araştırma Merkezi (MAM),

Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (RUTE),

Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE),

Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE),

Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY),

Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM)

bünyesinde görev alabilecek.

Başvurular TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi üzerinden alınacak. (Foto: AA)

BAŞVURULAR 4 KASIM'DA SONA ERECEK

Aday araştırmacı pozisyonları için başvurular TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi üzerinden yapılacak. Başvuru sürecine ilişkin şartlar, gerekli belgeler ve diğer ayrıntılar TÜBİTAK'ın resmi internet sitesi ile İş Başvuru Sistemi'nde yer alacak.

Başvurular 4 Kasım saat 17.00'ye kadar devam edecek.