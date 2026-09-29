Ağustos ayında ise yabancı ziyaretçi sayısı 6 milyon 963 bin 65 olarak kayıtlara geçti. Yaz sezonunun etkisiyle Antalya yabancı ziyaretçi girişlerinde İstanbul'u geride bırakırken, yılın ilk 8 aylık toplamında İstanbul 12 milyon 473 bin 679 ziyaretçiyle ilk sıradaki yerini korudu.

Kara yoluyla Türkiye'ye 6,5 milyon yabancı ziyaretçi geldi. (Foto: AA)

RUSYA İLK SIRADA, ALMANYA İKİNCİ

Ocak-ağustos döneminde Türkiye'ye en fazla yabancı ziyaretçi gönderen ülke Rusya oldu. Rusya'dan 4 milyon 717 bin 814 kişi Türkiye'yi ziyaret ederken, Almanya 4 milyon 391 bin 616 ziyaretçiyle ikinci sırada yer aldı.

İngiltere 2 milyon 714 bin 652 ziyaretçiyle üçüncü olurken, İran 1 milyon 911 bin 827, Bulgaristan ise 1 milyon 738 bin 991 ziyaretçiyle ilk beşte yer aldı.

Rusya'dan gelen ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,59 arttı. Almanya'dan gelen ziyaretçi sayısındaki artış yüzde 0,2 ile sınırlı kalırken, İngiltere'den gelenlerin sayısı yüzde 9,6, İran'dan gelenlerin sayısı ise yüzde 1,7 azaldı.

AĞUSTOSTA DA LİDER DEĞİŞMEDİ

Ağustos ayında Türkiye'ye en fazla ziyaretçi gönderen ülke yine Rusya oldu. Bu ayda Rusya'dan 1 milyon 52 bin 211 kişi Türkiye'ye geldi.

Almanya 982 bin 353 ziyaretçiyle ikinci, İngiltere 590 bin 898 ziyaretçiyle üçüncü sırada yer aldı. İran'dan 381 bin 495, Polonya'dan ise 324 bin 295 ziyaretçi geldi.

Türkiye'yi ağustos ayında ziyaret eden yabancıların toplam sayısı 6 milyon 963 bin 65 oldu. Geçen yıl ağustosta 6 milyon 965 bin 343 olan ziyaretçi sayısıyla karşılaştırıldığında yüzde 0,03'lük sınırlı bir düşüş yaşandı.

Ağustosta Polonya, Türkiye'ye en fazla ziyaretçi gönderen beşinci ülke oldu. (Foto: AA)

İLK 8 AYDA İSTANBUL, AĞUSTOSTA ANTALYA ÖNE ÇIKTI

Yabancı ziyaretçilerin Türkiye'ye giriş yaptığı iller açısından yılın ilk 8 ayında İstanbul ilk sırada yer aldı. Ocak-ağustos döneminde 12 milyon 473 bin 679 yabancı ziyaretçi İstanbul üzerinden Türkiye'ye giriş yaptı. Bu rakam, toplam yabancı ziyaretçi girişlerinin yüzde 35,82'sine karşılık geldi.

Antalya ise 10 milyon 282 bin 502 ziyaretçi ve yüzde 29,52'lik payla ikinci sırada bulundu. İstanbul ve Antalya'nın ardından 2 milyon 946 bin 599 ziyaretçiyle Edirne, 2 milyon 344 bin 464 ziyaretçiyle Muğla ve 1 milyon 81 bin 226 ziyaretçiyle İzmir geldi.

Ağustos ayında ise sıralama değişti. Antalya, 2 milyon 523 bin 505 yabancı ziyaretçi ve yüzde 36,24'lük payla ilk sıraya yükseldi. İstanbul 1 milyon 929 bin 358 ziyaretçiyle ikinci olurken, Muğla 642 bin 849, Edirne 485 bin 468 ve İzmir 240 bin 212 ziyaretçiyle sıralandı.

Antalya, ağustosta yabancı ziyaretçi girişlerinde İstanbul'u geride bıraktı. (Foto: AA)

YABANCI ZİYARETÇİLERİN YÜZDE 75,87'Sİ HAVA YOLUYLA GELDİ

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin büyük bölümü hava yolunu tercih etti. Ocak-ağustos döneminde 34 milyon 826 bin 677 yabancı ziyaretçinin 26 milyon 424 bin 2'si hava yoluyla Türkiye'ye giriş yaptı.

Böylece hava yolunun toplam yabancı ziyaretçi girişleri içindeki payı yüzde 75,87 oldu. Aynı dönemde 6 milyon 520 bin 994 yabancı ziyaretçi kara yolunu, 1 milyon 844 bin 658 kişi deniz yolunu, 37 bin 23 kişi ise treni kullandı.

Ağustos ayında da hava yolu açık ara ilk sıradaki ulaşım yöntemi oldu. Bu ay 5 milyon 397 bin 522 yabancı ziyaretçi hava yoluyla Türkiye'ye giriş yaparken, 1 milyon 141 bin 871 kişi kara yolunu, 416 bin 966 kişi deniz yolunu, 6 bin 706 kişi ise treni kullandı.

TOPLAM GİRİŞ SAYISI 51,5 MİLYONA YAKLAŞTI

Yabancı ziyaretçilerin yanı sıra yurt içinde ve yurt dışında ikamet eden vatandaşların Türkiye'ye girişleri de hesaba katıldığında, yılın ilk 8 ayında toplam giriş sayısı 51 milyon 481 bin 549'a ulaştı.

Bu girişlerin 37 milyon 548 bin 568'si hava yoluyla gerçekleşirken, kara yoluyla 11 milyon 112 bin 153, deniz yoluyla 2 milyon 690 bin 696 ve trenle 130 bin 132 giriş yapıldı.

Yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 1,84'lük düşüş kaydedilirken, vatandaşların Türkiye'ye girişleri yüzde 8,13 artışla 16 milyon 654 bin 872'ye ulaştı. (Foto: AA)

VATANDAŞ ZİYARETÇİ GİRİŞLERİ YÜZDE 8,13 ARTTI

Ocak-ağustos döneminde yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 1,84 azalırken, vatandaş ziyaretçi girişlerinde artış kaydedildi. Yurt içinde ve yurt dışında ikamet eden vatandaşların girişleri yüzde 8,13 artarak 16 milyon 654 bin 872'ye yükseldi.

Vatandaşların ulaşım tercihlerinde trenle yapılan girişlerdeki artış da dikkat çekti. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52,77 yükselen trenle vatandaş girişleri 93 bin 109'a ulaştı.