Saatin ölçüm belirsizliği 1 × 10⁻¹⁹ seviyesine indirildi. (Foto: Takvim Foto Arşivi) LUTESYUM NEDEN TERCİH EDİLDİ? Atom saatlerinin hassasiyetini sıcaklık değişimleri ve manyetik alanlar gibi çevresel faktörler etkileyebiliyor. Lutesyumun önemli avantajlarından biri ise kullanılan saat geçişinin bu etkilere karşı oldukça dirençli olması. Bu özellik, saatin farklı çevre koşullarında kararlı kalmasına yardımcı oluyor. Araştırmacılar, lutesyum üzerinde çalışmalarına 10 yıldan uzun süre önce başladı. Yıllar süren hassas ölçümler ve mühendislik çalışmalarının ardından bu özelliklerle çalışan bir atom saati geliştirildi.

Araştırmacılar zaman ölçümünde lutesyum-176 iyonunu kullandı. (Foto: Takvim Foto Arşivi) İKİ SAAT 200 SAAT BOYUNCA KARŞILAŞTIRILDI Bilim insanları geliştirdikleri sistemin doğruluğunu göstermek için iki ayrı lutesyum saati üretti. Bu saatler, korelasyon spektroskopisi adı verilen yöntem kullanılarak yaklaşık 200 saat boyunca karşılaştırıldı. İki saat, 5,7 × 10⁻¹⁹ belirsizlik seviyesinde birbiriyle uyumlu sonuçlar verdi. Bu karşılaştırma, saatlerin ne kadar hassas çalıştığını ortaya koyarken, daha uzun ölçümlerin belirsizliği daha da azaltabileceği belirtildi.

Lutesyum, sıcaklık ve manyetik alan değişimlerinden oldukça az etkileniyor. (Foto: Takvim Foto Arşivi) SADECE BİRKAÇ MİLİMETRELİK FARKI ALGILIYOR Çalışmanın en dikkat çekici noktalarından biri ise saatin yerçekimine karşı olağanüstü hassasiyeti. Einstein'ın görelilik teorisinin öngördüğü üzere, yerçekimi zamanın akışını etkiliyor. Bu nedenle farklı yüksekliklerde bulunan iki saat, çok küçük de olsa farklı hızlarda çalışıyor. Yeni lutesyum saatleri, milimetre seviyesindeki yükseklik farklarından kaynaklanan zaman değişimlerini bile algılayabilecek hassasiyete ulaştı. Araştırmacılar, aynı masa üzerinde bulunan iki saat arasındaki yaklaşık 5 milimetrelik yükseklik farkını çözebildi. Bu nedenle iyonların göreceli yükseklikleri de bir milimetreden daha yüksek hassasiyetle ölçüldü. DÜNYANIN YERÇEKİMİ HARİTASINI ÇIKARMAYA YARDIMCI OLABİLİR Bu olağanüstü hassasiyet yalnızca zamanı ölçmek için kullanılmayabilir. Saatlerin yerçekimine duyarlılığı sayesinde Dünya'nın farklı bölgelerindeki çok küçük yerçekimi değişimlerinin izlenmesi mümkün olabilir. Bu da gelecekte jeofizik araştırmalarında ve Dünya'nın yapısının incelenmesinde yeni olanaklar sağlayabilir. Daha hassas atom saatleri aynı zamanda temel fizikte henüz yanıtlanmamış soruların araştırılmasına da katkı sunabilir.